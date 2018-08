Nuno Espírito Santo e Marco Silva empatam na estreia na Premier League

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo empatou em casa com o Everton de Marco Silva a duas bolas na estreia da Premier League.

Numa partida emotiva os visitantes estiveram duas vezes em vantagem, mas permitiram a reacção da equipa da casa que alinhou com cinco jogadores portugueses no “onze” titular.

No Everton, que ficou reduzido a dez unidades desde os 41' (por expulsão de Phil Jagielka), brilhou no ataque o brasileiro Richarlison, com dois golos, enquanto do lado dos "wolves" foi o ex-portista Rúben Neves quem esteve em evidência com um golo e uma assistência para o segundo da autoria do ex-benfiquista Raul Jiménez.

Nas restantes partidas, o Chelsea iniciou a temporada com uma vitória por 3-0 no terreno do Huddersfield, na estreia na prova do técnico italiano Maurizio Sarri.

O Fulham perdeu em casa com o Crystal Palace, por 2-0, e o Cardiff foi derrotado no terreno do Bournemouth, igualmente por 2-0. Já o Watford bateu o Brighton, por 2-0, com um ‘bis’ do argentino Roberto Pereya.

O Tottenham, terceiro classificado da última temporada, estreou-se na edição 2018-19 com um triunfo no terreno do Newcastle, por 2-1, num encontro que ficou resolvido na primeira parte.

