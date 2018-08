José Peseiro: “É preciso mostrar garras de leão”

José Peseiro, treinador do Sporting, realçou neste sábado em conferência de imprensa de antevisão do encontro de estreia dos “leões” no campeonato a importância de os “verdes e brancos” se estrearem na I Liga com uma vitória. Os sportinguistas defrontam neste domingo, a partir das 18h30, o Moreirense, em Moreira de Cónegos.

Peseiro disse que a equipa está "entusiasmada e comprometida" com a necessidade de começar com o pé direito, garantido que os jogadores sabem da responsabilidade que é jogar no Sporting. "O campeonato é entusiasmante, temos grandes jogadores e queremos começar com uma vitória. Isso é o que todos pretendemos", vincou o treinador, que pediu o apoio dos adeptos.

PUB

"Podemos não estar preparados para fazer um jogo tão ofensivo e pressionante como pretendemos, mas vamos entrar em campo para vencer, pois temos qualidade para isso. É preciso mostrar garras de leão, sabendo que podemos não estar preparados para jogar um jogo ofensivo como iremos fazer um dia destes. Rigorosos temos de ser. Mais importante são os três pontos. Mais do que rematar 30 vezes ou ter muitos cantos. O futebol não é isso. Procuramos é os três pontos”, disse Peseiro.

PUB

Depois de se referir ao "contexto específico" que precedeu a preparação desta época – “Foi uma pré-época atípica mas temos consciência do que valemos” -, José Peseiro abordou a possibilidade de chegarem mais reforços a Alvalade, não confirmando a chegada do italiano Stefano Sturaro. "Esse é o tema menos importante para o dia, na véspera da estreia no campeonato. Quando [Sturaro] for oficializado poderei falar, enquanto não for, não vou falar nisso. Há outros no ponto de mira que vocês não sabem. Mas não vou falar sobre isso. Não tem sentido falar nos possíveis jogadores com quem estamos em negociações. Mas os jogadores que temos são bons. Tenho apelado que é preciso estarmos juntos", disse o técnico.

Quanto ao adversário da estreia na liga portuguesa, o técnico destacou a qualidade da equipa do Moreirense e o perfil "arrojado" que o colega Ivo Vieira costuma dar às suas equipas: "É uma equipa que pratica um futebol positivo, com um treinador que gosta de assumir o jogo. Além disso, jogar contra um grande é sempre um momento importante para estas equipas. O Moreirense não tem nada a perder e nada é mais motivante do que começar o campeonato frente ao Sporting", terminou.

PUB