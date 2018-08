Jonas confirma permanência no Benfica

Foi uma das novelas do Verão que, após muitos avanços e recuos, parece ter tido neste sábado o seu último episódio: em entrevista à BTV, Jonas anunciou que vai permanecer no Benfica. O melhor marcador do último campeonato, que não foi utilizado por Rui Vitória nos dois jogos oficiais já realizados pelos “encarnados”, reiterou ainda a vontade de terminar a carreira no clube benfiquista.

"Ficarei no Benfica, com muita alegria. Estou muito feliz. Estou convicto de que foi a melhor decisão e para todos os benfiquistas.” Em entrevista à BTV, Jonas colocou neste sábado um ponto final na indefinição sobre o seu futuro. Após ter sido dado como certa a sua transferência para a Arábia Saudita, o “10” do Benfica, explicou os motivos que levaram à decisão de permanecer: “Muitas coisas fizeram com que pudesse permanecer. Falei com a minha família, pessoas que estão no staff do Benfica e todos mostraram que esse era o melhor caminho. Estou feliz aqui e decidi continuar feliz neste clube que amo tanto.”

PUB

Segundo o brasileiro, Luís Filipe Vieira “foi muito importante” para a sua continuidade: “O presidente conversou muito com a minha família. Primeiro como presidente, depois como pai, amigo e sócio do Benfica. Deu-me muitas opiniões para mim, eu ouvi e disse que o melhor caminho era a permanência. Isso tocou-me muito, pois ele tem uma relação próxima com os jogadores. Mostrou-me o projecto e que não era hora de interromper o projecto. Foi fundamental para que eu continuasse.”

PUB

Revelando que a “idade dos pais”, que “gostam muito de Portugal e do Benfica” e a gravidez da mulher foram também aspectos importantes para a sua decisão, Jonas mostrou vontade em acabar a carreira no Estádio da Luz. “É isso que vai acontecer. Com esta decisão estou mais convicto que será dessa maneira. Tudo o que vivi aqui, quero viver ainda mais. Quero terminar aqui mas não será este ano. O projecto é esse. Vou terminar a carreira no Benfica. Tenho de agradecer ao Benfica.”

PUB