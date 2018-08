Um golo solitário de Fredy aos 54 minutos valeu este sábado o triunfo do Belenenses no terreno do Tondela em jogo da jornada inaugural da I Liga portuguesa de futebol.

Nos instantes finais, Ricardo Costa foi expulso com segundo amarelo, num lance em que Luís Godinho recorreu ao VAR, deixando o Tondela reduzido a dez unidades.

