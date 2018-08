André Silva anunciado como reforço do Sevilha

André Silva foi neste sábado confirmado como reforço do Sevilha. O internacional português jogará na Andaluzia durante uma temporada, por empréstimo do AC Milan, ficando o clube espanhol com opção de compra no término da cedência.

No anúncio feito pelo Sevilha, não foi revelado o valor que a equipa espanhola terá que pagar no final da temporada para assegurar em definitivo os direitos desportivos do internacional português, mas a opção de compra será superior a 35 milhões de euros.

André Silva trocou o FC Porto pelo AC Milan no final da temporada 2016-17, tendo o clube italiano pago 38 milhões de euros pela contratação do avançado. Em Itália, o internacional português fez 40 jogos, tendo marcado 10 golos.

