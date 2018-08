Ana Cabecinha termina 20 kms marcha de Berlim em oitavo lugar

A atleta portuguesa Ana Cabecinha foi este sábado oitava classificada nos 20 quilómetros marcha dos Europeus de atletismo, que decorrem em Berlim, numa prova em que Edna Barros desistiu.

Na disciplina que deu até ao momento a única medalha a Portugal na capital alemã, com a medalha de ouro de Inês Henriques nos 50 quilómetros marcha, Ana Cabecinha andou quase sempre no grupo da frente, chegando a estar em terceiro.

A atleta bejense, que competiu nos Jogos de Pequim em 2008 (8.ª), em Londres em 2012 (9.ª) e no Rio em 2016 (6.ª), terminou em 1h29m49s, a 3m13s da vencedora, a espanhola Mária Pérez, com recorde nos campeonatos (01h26m36s).

A competição feminina foi atrasada em quase duas horas, por questões de segurança, devido a um forte cheiro a gás, junto à zona dos abastecimentos, que obrigou a uma avaliação por parte dos bombeiros.

Evelise Veiga oitava no comprimento

Já a portuguesa Evelise Veiga fechou a sua participação nos campeonatos, com o oitavo lugar na final do salto em comprimento.

Evelise Veiga abriu o concurso com a marca de 6,47 metros, que viria a ser a sua melhor em toda a final, que lhe garantiu o acesso aos três últimos saltos. Os seus outros saltos foram 6,39m, nulo, 6,14m, 6,30m e nulo.

A vencedora do concurso foi a alemã Malaika Mihambo, com 6,75 metros, no terceiro ensaio, à frente de Marina Bekh, da Ucrânia (6,73) e da britânica Shara Proctor (6,70).

