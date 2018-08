Abel Ferreira diz que Sp. Braga está preparado para a estreia

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, lamentou neste sábado ter menos tempo para preparar a recepção ao Nacional, domingo, na primeira jornada da I Liga de futebol, mas garantiu ter recursos suficientes para dar uma resposta positiva contra os madeirenses.

O técnico notou não ter tido "uma semana limpa" para preparar o encontro com os insulares depois de ter jogado na quinta-feira na Ucrânia, diante do Zorya, a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa (1-1), mas disse que a equipa está preparada para isso.

"Temos recursos suficientes para dar resposta a este tipo de sequência de jogos consecutivos, temos um departamento, o GOD [gabinete de optimização desportiva], que nos dá um cenário do que foi o desempenho físico dos jogadores e nos permite escolher os melhores a cada momento", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Abel Ferreira notou ter tido apenas um treino para preparar o plano estratégico para o primeiro jogo do campeonato, já que a equipa regressou apenas na sexta-feira ao final do dia a Braga, mas considerou que "os jogadores estão preparados para isso, o grosso dos comportamentos está assimilado".

O treinador deixou elogios ao Nacional, "o campeão da II Liga com todo o mérito", e destacou o facto do treinador, Costinha, ter continuado. "É uma equipa muito bem orientada, que sabe o que faz a cada momento, com comportamentos assimilados. Venceu o oitavo classificado da época passada [2-1 ao Boavista, na Taça da Liga], pelo que espero dificuldades, mas queremos vencer em casa, com o apoio dos nossos adeptos", disse.

Destacando a importância de entrar bem no campeonato, Abel Ferreira disse que a I Liga "é uma competição de regularidade" e que o Sporting de Braga quer ser regular e "muito forte" em casa.

Abel Ferreira abordou ainda a saída de Vukcevic, para o Levante, e a entrada de Palhinha (emprestado pelo Sporting). "O Palhinha vai ter de lutar por um espaço na equipa, que é muito equilibrada e competitiva, ele traz um aporte de competitividade", disse. O treinador desejou "as maiores felicidades" a Vukcevic, "um jogador especial, um grande jogador, com tremenda qualidade, que fez a sua história e deixou um caminho muito bonito no clube, reconhecido por colegas, estrutura e adeptos".

Tiago Sá foi o suplente de Matheus na Ucrânia, mas Abel Ferreira diz contar com Marafona e ainda Tiago Pereira. "O Braga tem quatro guarda-redes, todos disponíveis para o treinador e garanto que todos vão jogar no seu tempo. A rotatividade tem que ver com rendimento, estratégia e desempenho físico", disse.

O jogo tem início marcado para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.



