A Singapura imaginada de Yeo Siew Hua ganha um Locarno em baixo de forma

Ao atribuir o Leopardo de Ouro a A Land Imagined, do singapurano Yeo Siew Hua e o Prémio Especial do Júri a M, da francesa Yolande Zauberman, o júri presidido pelo cineasta chinês Jia Zhangke safou-se o melhor que pôde das armadilhas que a competição 2018 de Locarno lhe colocava.

Num palmarés razoavelmente equilibrado, Jia, a actriz Isabella Ragonese, os realizadores Tizza Covi e Sean Baker e o escritor Emmanuel Carrère galardoaram diplomaticamente alguns dos melhores filmes de um Concurso Internacional pouco inspirado – melhor actor para Ki Joobong por Hotel by the River, de Hong Sangsoo, melhor actriz para Andra Guti, por Alice T., de Radu Muntean, menção especial para Ray & Liz, de Richard Billingham. A “carta fora do baralho” foi a melhor realização para o muito divisivo Tarde para Morir Joven de Dominga Sotomayor; as ausências mais gritantes são La Flor de Mariano Llinás (que já tinha sido premiado em Buenos Aires, onde teve estreia mundial) e Diane, de Kent Jones (vencedor no certame nova-iorquino de Tribeca).

Nos Cineasti del Presente, competição dedicada a jovens realizadores em tempo de primeira e segunda obra, a actriz Laetitia Dosch e os realizadores Andrei Ujica e Ben Rivers optaram por atribuir o Leopardo de Ouro ao documentário experimental de Sara Fattahi, Chaos (sobre o quotidiano de mulheres sírias que perderam família na guerra), e o prémio do júri a Closing Time de Nicole Vögele (sobre um comerciante chinês que, um belo dia, parte em viagem em fuga do seu quotidiano).

PUB

PUB

É um final em “meias-tintas” para um festival que pareceu estar em baixo de forma. Depois de uma belíssima competição no 70º aniversário em 2017, Locarno 2018 sofreu por comparação, embora Carlo Chatrian, o director de saída, tenha assumido uma opção por nomes jovens ou menos conhecidos “porque essa é também a vocação de Locarno”. A Land Imagined e M encaixam certamente nesse caderno de encargos, no modo como abordam questões centrais do mundo contemporâneo através de pontos de entrada descentrados: o modo como o filme de Yeo Siew Hua brinca com géneros (o filme negro e o realismo social) para falar do passado, do presente e do futuro de Singapura terá certamente ressoado com o próprio olhar de Jia Zhangke sobre a China; o documentário de Yolande Zauberman sobre o abuso sexual na comunidade ultra-ortodoxa israelita é também um retrato de um sobrevivente, contado com energia e esperança.

Mas o Leopardo de Ouro atribuído em 2015 ao veterano coreano Hong Sangsoo por Sítio Certo, Hora Errada significava que dificilmente Hotel by the River seria o vencedor - nunca um cineasta foi duas vezes contemplado com o prémio máximo de Locarno. A estatueta de melhor actor (inteiramente merecida, diga-se já) para Kim Joobong funciona assim como “prémio de consolação” para o melhor filme que vimos este ano em Locarno. E o Leopardo de realização à chilena Dominga Sotomayor é a surpresa do palmarés: Tarde para Morir Joven é um filme formalmente sedutor mas que se inscreve numa linhagem extremamente formatada do “filme de festivais”.

PUB

O “baixo de forma” de 2018 estendeu-se ao concurso secundário Cineasti del Presente, onde o júri presidido por Andrei Ujica passou ao lado dos títulos mais interessantes mostrados a concurso (Sophia Antipolis de Virgil Vernier é uma ausência gritante) e atribuiu o prémio máximo ao desastroso Chaos, exemplo do que pode acontecer quando boas ideias se perdem numa concretização “ao lado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A presença competitiva portuguesa, pela primeira vez em vários anos, sai de Locarno sem prémios. Na secção paralela Signs of Life, que apenas começou a ser competitiva em 2017 e onde foram apresentados os filmes de Dídio Pestana e Eugène Green, o vencedor foi The Fragile House, do chinês Lin Zi, enquanto o júri da melhor Primeira Obra, transversal a todo o certame, escolheu Alles Ist Gut (Cineasti del Presente), estreia na realização da alemã Eva Trobisch.

No concurso Pardo di Domani de curtas-metragens, onde concorriam Marco Amaral e Manel Raga Raga, o júri premiou, na categoria internacional, a curta franco-belga de Emmanuel Marre D’un château à l’autre e, na categoria suíça, Los que desean, de Elena López Riera. O Prémio do Público, votado pelos espectadores das sessões ao ar livre na Piazza Grande, foi para BlacKkKlansman – O Infiltrado de Spike Lee (que chegará às salas portuguesas daqui a um mês).

A 72ª edição de Locarno, a primeira com o(a) sucessor(a) de Carlo Chatrian na direcção artística, correrá um pouco mais tarde do que é habitual, de 7 a 17 de Agosto de 2019 – e terá como missão fazer esquecer aquele que foi um dos menos inspirados anos recentes do certame.

PUB