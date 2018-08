A verem-se gregos

Ano após ano, década após década, vamos sendo fustigados aqui e além por um número crescente de incêndios florestais, alguns extraordinariamente catastróficos, que infelizmente nos põem à prova a capacidade de reacção, a resiliência e mesmo a fé.

Mas quando navegamos em águas desconhecidas, temos mesmo que preparar a viagem para fazer face aos fenómenos que possamos encontrar pelo caminho. Como dizia Séneca, “não há bons ventos para quem não sabe para onde vai”.

PUB

O ano de 2017 foi dos que mais perdurará na nossa memória colectiva pelas piores razões. Uma verdadeira ferida aberta que ainda não sarou e que deixa cicatrizes muito profundas. Não foram apenas os números absolutamente inacreditáveis de área ardida, que mudaram a face e a paisagem da zona centro do país. Foi também porque nos tocou fundo, nos emocionou e revoltou a todos, pela incapacidade de combater um dos maiores aliados da nossa evolução enquanto espécie, mas também um dos mais incontroláveis – o fogo. O fogo que destruiu tudo por onde passou e que ceifou mais de meia centena de vidas de compatriotas que não conseguiram fugir a um dos maiores incêndios que Portugal teve na sua história. E não foi apenas isto, destruiu ainda um dos símbolos, herança que nos ligava ainda à grande epopeia dos descobrimentos, o Pinhal do Rei D. Dinis.

PUB

Foram momentos horríveis pela monstruosidade, pela destruição, pelo horror com que semana após semana todo um país se levantava, entre o medo e a revolta, entre a indignação e a mobilização, numa vontade colectiva em dobrar definitivamente o cabo das nossas tormentas e resgatar o quanto antes as vidas que ali ficaram suspensas num rasto de inacreditável destruição. Surgiu em todo o seu esplendor o Portugal solidário que sempre fomos, e sempre demonstrámos ser.

Estava o país num rescaldo profundo ainda a soerguer-se do caos, mal refeito da crise de confiança e fé em que mergulhou, e o monstro acordou novamente ainda com mais força e violência, destruindo tudo à sua passagem por quilómetros e quilómetros que atravessaram dezenas de concelhos do interior. O país não mais seria o mesmo, nada poderia permanecer como dantes, não aguentaríamos novo evento semelhante. Os eventos atípicos não podem tornar-se normais, porque isso seria a resignação ante a incapacidade.

Surgiram inúmeras teorias para tentar justificar o óbvio, os incêndios são cada vez mais violentos e incontroláveis. Seja porque há mais eucalipto onde este não deveria existir; seja porque as variações de temperatura e humidade causadas pelas alterações climáticas estão a transformar o nosso clima e a torná-lo mais propenso a fenómenos inéditos e alguns quase desconhecidos, que nos espantam pelo impacto e violência; seja ainda pelo estado a que chegaram as nossas zonas florestais fruto de décadas de abandono e pela inexistência de um cadastro florestal; seja até porque não possam ser utilizados métodos e técnicas de combate comuns, em incêndios com características nunca antes vistas; ou mesmo pelas insondáveis e diversas razões que levam a que haja um número inacreditável de ignições causadas por mão humana, umas por descuido, outras, com certeza em maior número, criminosas.

Certo é que, como o episódio mais recente da Grécia nos veio mostrar, estas catástrofes não são fenómeno isolado nem exclusivo do nosso país. É evidente que nos deparamos com fenómenos climatéricos muito adversos com os quais nunca nos tínhamos confrontado, e isso determina que tenhamos que alterar completamente a forma como lidamos com a prevenção e o combate aos incêndios florestais, que são cada vez menos exclusivos de municípios rurais, e cada vez mais de uma escala intermunicipal que afecta directamente autarquias com configurações muito distintas.

PUB

O país, e o governo, reagiram aos incêndios de 2017 definindo políticas de prevenção absolutamente inéditas, para que uma das causas, na esfera das controláveis, pudesse ter uma maior eficácia. Seguramente tiveram impacto neste ano, seja pelo número de ignições abortadas com maior rapidez, combatidas prontamente a nível local e evitando a sua propagação, seja pelo número de ignições evitadas em razão de um ordenamento territorial com melhores condições de manutenção. Muito ainda há a fazer a este nível, mas o que não pode acontecer é continuarmos a insistir numa caça às bruxas, desviando as atenções do que é preciso fazer, enquanto os fenómenos imprevistos se vão multiplicando. A técnica de combater o fogo com fogo só é eficaz no combate aos incêndios florestais, não no combate político onde assistimos diariamente a manifestações e afirmações verdadeiramente incendiárias, algumas quase piromaníacas, muitas vezes mais destrutivas que muitos dos próprios incêndios.

Enquanto andarmos nisto, de teoria em teoria, de acusação em acusação, sem discutir o essencial do que temos que fazer, dificilmente conseguiremos implementar uma política pública de prevenção e combate que se ajuste aos novos paradigmas.

É urgente um cadastro florestal e uma certificação das áreas não urbanas que nos permita controlar o território e a sua manutenção.

É imperioso o reforço e a capacitação da governação local na gestão territorial, na prevenção e no combate, para que possamos ter maior previsibilidade, capacidade de reacção e controlo das condições territoriais que impeçam as ignições e a propagação dos incêndios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É também e acima de tudo através de um poder local forte e capacitado, especialmente nas zonas mais desertificadas, logo expostas aos maiores riscos, que se poderá revitalizar e proteger os territórios.

É necessário que todos façamos a nossa parte contribuindo para um ambiente político menos tenso, mais focado no objectivo comum da prevenção e redução do impacto dos incêndios, e evitando o verdadeiro discurso da ‘terra queimada’ (passe a redundância) que, de tão incendiário, destrói a esperança e determinação necessárias à mobilização de todos.

Enquanto não compreendermos isto, os nossos heróis nacionais, os bombeiros voluntários e os bombeiros sapadores, continuarão a ver-se gregos para extinguir o monstro.

PUB