Primeiro-ministro garante apoio aos desalojados

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira a elaboração de um "programa de reordenamento económico da Serra de Monchique", atingida por um incêndio na última semana, e cuja coordenação será da responsabilidade do presidente daquela câmara.

Numa conferência de imprensa após uma reunião com autarcas afectados pelo incêndio que deflagrou há uma semana e entidades da região do Algarve, António Costa enumerou aquelas que são as prioridades face às consequências deste fogo, as primeiras das quais "o apoio às pessoas que estão desalojadas" e o "apoio à reconstrução das habitações que foram danificadas".

O primeiro-ministro anunciou que o presidente da Câmara de Monchique, Rui André, vai liderar a elaboração de um programa de reordenamento económico desta serra.

Entre as restantes prioridades elencadas pelo primeiro-ministro estão o "apoio à alimentação animal e ao restabelecimento do potencial produtivo", estando prevista a disponibilização de açúcar para os apicultores afectados.

Apesar de ainda não estarem contabilizadas as empresas que podem ter sido afectadas - os municípios serão responsáveis por esses contactos - António Costa garantiu que a resposta a estas empresas é uma das prioridades.

O chefe do executivo adiantou ainda que estará disponível uma "linha de financiamento à tesouraria para as unidades hoteleiras, em particular de Monchique", que possam ter sido atingidas por este incêndio.

Outro dos trabalhos prioritários a realizar vai ser a "estabilização de emergência dos solos" para evitar derrocadas.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

As seis prioridades de Costa avançadas em Monchique são as seguintes:

1) Programa de reordenamento económico da Serra de Monchique cuja coordenação será da responsabilidade do presidente daquela câmara

2) Apoio às pessoas desalojadas e à reconstrução das habitações danificadas (está identificado, com a Segurança Social e com a Secretaria de Estado da Habitação, um conjunto de medidas de emergência para a reconstrução e reabilitação, ou para arrendamento de habitação)

3) Apoio à alimentação animal e ao restabelecimento do potencial produtivo (está prevista a disponibilização de açúcar para os apicultores afectados e o Centro de Distribuição Alimentar do Patacão já está abastecido quer com feno quer com ração para ovinos e para suínos)

4) Resposta às empresas que podem ter sido afectadas (os municípios serão responsáveis por esses contactos

5) Disponibilização imediata de uma linha de financiamento à tesouraria para as unidades hoteleiras atingidas, em particular de Monchique

6) Estabilização de emergência dos solos para evitar derrocadas

