Governo negoceia nova valorização das pensões de quem teve carreiras longas

Ainda não é garantido, mas fica a promessa no ar. Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro diz que está a negociar uma nova medida que alivie as penalizações nas pensões de quem tem muito longas carreiras contributivas.

"É uma matéria que estamos a negociar, a trabalhar a procurar encontrar [uma solução], como fizemos com estes dois passos [anteriores]. A ver se conseguimos dar mais algum passo em frente", disse António Costa na entrevista que será publicada, na íntegra, no próximo sábado.

PUB

O Governo negoceia neste momento o Orçamento do Estado para o próximo ano com os parceiros de esquerda e esta será, assim, uma das medidas em cima da mesa. No excerto da entrevista ao Expresso, que foi libertada esta sexta-feira de manhã, António Costa diz que já foram dados "passos decisivos" nesta matéria, "primeiro a eliminação de qualquer tipo de penalização para quem tenha 48 anos de trabalho e mínimo de 60 anos de idade" e, depois, foi dado "um segundo passo, que foi a possibilidade de reforma aos 60 anos para quem tenha 46 anos de serviço e tenha começado a descontar aos 15 anos de idade".

PUB

Este tem sido um dos temas prioritários para os parceiros. O PCP, já referiu, aliás, que quer novo aumento extraordinário de pensões de dez euros em 2019, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dois anos, mas logo a partir de 1 de Janeiro (e não de Agosto). No que diz respeito a pensões, BE e PCP exigem este aumento mas também insistem na valorização de quem trabalhou mais anos. "É uma matéria sobre a qual estamos a trabalhar para procurar fazer justiça agora a quem não a teve a oportunidade de ter a infância que devia ter tido", repetiu o primeiro-ministro.

PUB