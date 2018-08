As piadas das melhores amigas Phoebe Robinson e Jessica Williams sobre sexo, raça, romance e um monte de outras coisas em 2 Dope Queens (site, iTunes) já conquistaram milhares de seguidores. O podcast, que também é um espectáculo de comédia ao vivo, recebeu nomes como Queen Latifah, o comediante Jon Stewart e o actor e apresentador Eric Andre. O sucesso foi tanto que até tiveram direito a um especial de quatro episódios emitido pela HBO.

Em A Sex Toy in Every Port (o episódio número 28), Jessica Williams relembra o momento em que se esqueceu do vibrador em cima da cómoda em casa dos pais. Ia a caminho do aeroporto e teve de voltar para trás. Uma aventura que acabou em bem.

Phoebe Robinson também apresenta outro sucesso do mundo dos podcasts: Sooo Many White Guys. A premissa destas conversas é apresentar convidados que quase nunca são homens brancos e dar espaço a pessoas de outras raças (e género).

Por agora as rainhas estão de férias e não se sabe se vão regressar, mas vale a pena espreitar os quase 50 episódios que estão disponíveis.

