Com adereços natalícios, prontos para uma sessão de snorkeling com óculos e calções de banho, de prancha na mão e com flamingos como companhia. Assim são alguns dos gnomos de uma colecção particular na vila de Avennes, na Bélgica, fotografada pela agência Reuters. Gilbert Rassart, o coleccionador, diz ter reunido centenas de exemplares desde 2009, quando começou a saga de procurar e comprar gnomos de jardim. Ocupam agora o pátio em frente da casa do belga: preenchem os espaços livres entre o estendal com roupa a secar, um baloiço abandonado e as cadeiras onde Gilbert Rassart posa para o fotógrafo. O antigo agente de alfândega e guitarrista amador, escreve a Reuters, garante que uma das figuras até já falou com ele.