Palavra de ordem: evacuar

Silves é um dos três concelhos afectados pelo fogo, além de Monchique e Portimão. Apesar de Rosa Palma, a presidente da Câmara de Silves, nas várias declarações que fez à comunicação social, não conseguir prever para que zona o fogo progrediria, referiu sempre que têm estado a ser feitos todos os esforços em articulação com a Protecção Civil. Sublinhou que a autarquia criou faixas de protecção de incêndios, limpou terrenos e estradas, e isso minimizou a propagação dos mesmos. Porém, enquanto residente e conhecedora da orografia do concelho, não vejo a demonstração factual de que tais actos tenham permitido a diminuição dos incêndios. Aliás, juntando a isso, temos a acção dos proprietários que, em cumprimento escrupuloso da legislação, procederam à limpeza dos seus terrenos, sendo que alguns deles não o faziam há anos. Contudo, tal não impediu a descida e a súbita do fogo, por montes e vales, chegando a passar a EN124, que liga São Bartolomeu de Messines a Silves.

Perante isto, todos nos questionamos: Qual a filosofia do combate? Atacar directamente o fogo ou deixar que destrua árvores, casas, animais? Precaver e auxiliar as populações que por estas aldeias vão impedindo que as labaredas engulam os seus bens ou militarmente dar ordem de evacuação, em situações de fácil controlo?

Patrícia Gaspar da Protecção Civil afirmou que a prioridade é salvaguardar pessoas. Pergunto: a que custo e com que organização? A espalhar o pânico como foi feito ontem à noite nas aldeias de Cumeada, Corgo e Mogas, sitas na freguesia de São Bartolomeu de Messines? Ou o objectivo é só para cumprir estatísticas?

Paula Sousa, São Bartolomeu de Messines

Insensível ou pior

Terei sido um dos muitos que ficou de boca aberta quando o primeiro-ministro, no contexto de uma análise ao incêndio de Monchique, utilizou a palavra “sucesso”. É um pouco como, face aos destroços de um acidente aéreo, dizer aos familiares das vítimas que as melhorias na segurança aérea são um caso de sucesso.

Por um lado, há a questão objectiva de saber se se pode mesmo falar estatisticamente num sucesso e devido às acções do governo. O que sabemos é que o clima foi muito favorável até agora e bastaram uns dias de calor para termos já um enorme incêndio descontrolado. Seria prudente esperar pelo final do verão antes de tirar conclusões. Depois, há o contexto. Na situação catastrófica e dramática que se vive por aqueles lados, e drama não é apenas a perda de vidas humanas, usar a palavra sucesso é fruto de uma enorme insensibilidade ou pior.

Se, quando se estiver já na fase da cinza, se concluir terem existido falhas graves na coordenação, haja sensibilidade para tirar conclusões e assumir responsabilidades.

Carlos J F Sampaio, Esposende

