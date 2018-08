PCP defende erradicação do eucalipto das serras da Madeira

O PCP/Madeira vai apresentar no parlamento regional e na Câmara Municipal do Funchal projectos para a erradicação do eucalipto da ilha, anunciou esta sexta-feira o partido, alertando para o perigo que a espécie representa em termos de incêndios.

"Os incêndios dos últimos anos, sobretudo os de 2016, deixaram marcas que ainda esta sexta-feira estão visíveis nas paisagens da região, em concreto no concelho do Funchal, mas este verde que agora começa a surgir é perigoso", disse a dirigente e deputada municipal comunista Herlanda Amado, advertindo que as áreas ardidas estão a cobrir-se novamente de eucaliptos.

No decurso de uma iniciativa partidária na freguesia do Monte, uma das mais afectadas pelos grandes incêndios de Agosto de 2016, o PCP indicou que vai retomar o seu projecto para a eliminação dos eucaliptos das serras da Madeira, quando recomeçarem os trabalhos no parlamento madeirense e na Assembleia Municipal do Funchal.

"Este verde é muito perigoso, porque são eucaliptos que agora florescem e estão a propagar-se pelas serras e deviam já ter tido uma outra intervenção por parte das entidades competentes, nomeadamente o Governo Regional e a Câmara do Funchal, no sentido de serem erradicados", advertiu.

Herlanda Amado lembrou que em Setembro de 2016, logo após os fogos que provocaram prejuízos avaliados em 151 milhões de euros, o PCP propôs na Assembleia Legislativa Regional um projecto de resolução para a erradicação do eucalipto, que foi chumbada pela maioria social-democrata.

"O desafio que agora deixamos é que se aprenda com os erros e se tome a iniciativa de criar esse plano", disse Herlanda Amado.

A dirigente comunista considerou que "não vale a pena estar apenas a fazer estudos e diagnósticos", pois o mais importante é avançar com "programas de plantação e reflorestação" com recurso a espécies endémicas.

"O desafio que deixamos aqui, quer ao Governo Regional (PSD), quer à Câmara Municipal (Confiança - PS/BE/JPP/PDR/Nós, Cidadãos!), é que devem ter uma postura de cooperação na defesa das populações e devem criar um plano de incentivo para a erradicação do eucalipto", realçou.

