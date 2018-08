Sete ideias para sair esta semana

Aljubarrota Medieval

Alcobaça - Aljubarrota

De 11 a 15 de Agosto

PUB

A 14 de Agosto de 1385, no campo de S. Jorge, tinha lugar a Batalha de Aljubarrota. De um lado, as tropas portuguesas comandadas por D. João I e D. Nuno Álvares Pereira. Do outro, o exército castelhano liderado por D. Juan I de Castela. O episódio, que consolidou e marcou a independência de Portugal, é evocado ao longo de cinco dias na vila que lhe serviu de cenário e que lhe deu nome. Ao burgo chegam mercadores, artesãos, almocreves, viandeiros, estalajadeiros, jograis, banquetes, torneios a cavalo, casamentos, cortejos, acampamentos militares, malabarismos, jogos, danças e música. Além dos comandantes lusos, são prestadas honras a D. Martim Aires de Ornelas, sem esquecer, claro, a figura de Brites de Almeida, a mítica padeira que, reza a lenda, fez justiça pelas próprias mãos e matou os inimigos com a pá do seu ofício.

Horário: sábado, domingo e quarta, das 13h às 24h; segunda e terça, das 18h às 24h.

Grátis

PUB

Verão barroco

Foto DR

Vila Real - Casa de Mateus

De 12 a 18 de Agosto

Na Casa de Mateus, a tradição de veraneio volta a cumprir-se. Durante uma semana, os Encontros Internacionais de Música levam cursos, concertos e recitais ao edifício classificado como Monumento Nacional desde 1910. Este ano, a abertura é feita com a conferência Os Cursos de Mateus e o Movimento de Música Antiga em Portugal de Rui Vieira Nery (às 17h), seguida de Um Serão com Bach, com António Carrilho e Helena Marinho (às 19h). No lote de professores e alunos convidados para esta 28.ª edição figuram ainda nomes como os flautistas Aimee Brown, Ingrid Fittler, Isabelle Palmer e Peter Petocz ou o cravista Jacques Ogg, num cartaz com direcção artística de Ricardo Bernardes e orientação pedagógica de António Carrilho.

Horário: todos os dias (excepto 13 e 15), às 19h. Conferência de abertura, dia 12, às 17h.

Grátis (reserva de bilhete através de [email protected])

Wine & Blues

Foto Ten Years After DR

Reguengos de Monsaraz - Parque de Feiras e Exposições

Dias 13 e 14 de Agosto

Alentejo, vinho e blues. As três coordenadas do Reguengos Wine & Blues Fest voltam a traçar o mapa para dois dias de música e degustação, com o ritmo que o cenário impõe. A norte-americana Velma Powell acompanhada pelos Bluedays e o blues-rock do português Vítor Bacalhau, que promove o seu último álbum Cosmic Attraction, sobem ao palco no primeiro dia. Depois é a vez do duo anglo-espanhol Julian Burdock & Danny del Toro e dos veteranos ingleses Ten Years After, que trazem na bagagem cinco décadas de carreira, um novo álbum (A Sting In The Tale), e êxitos como I woke up this morning, I'd love to change the world, I'm going home ou Love like a man.

Horário: segunda e terça, às 22h.

Grátis

Aqui há marisco

Foto Nelson Garrido

PUB

Olhão - Jardim do Pescador Olhanense

De 10 a 15 de Agosto

Santolas, sapateiras, lavagantes, camarões, lagostas, amêijoas, ostras, cataplanas, açordas ou arrozes. A ementa está pronta para mais uma edição, a 33.ª, do Festival do Marisco de Olhão. A variedade no Jardim do Pescador Olhanense não se fica pelo fruto do mar: à espera dos visitantes há comida alternativa, doçaria, artesanato regional, um espaço com diversão para os mais novos e música fornecida por anfitriões nacionais como Pedro Abrunhosa (dia 11), Ana Moura (dia 12) ou Xutos & Pontapés (dia 15), mas também por talentos de outras paragens, como a brasileira Vanessa da Mata (dia 13) ou os são-tomenses Calema (dia 14). Tudo com a Ria Formosa como pano de fundo.

Horário: todos os dias, das 19h30 à 1h30. Concertos às 23h30.

Bilhetes a 7€ e 9€ (dia) e 42€ (passe). Entrada gratuita para crianças até aos seis anos.

Da Índia, com amor

Foto DR

Lisboa - Jardim Vasco da Gama

Dia 15 de Agosto

As celebrações dos 71 anos da independência da Índia não se limitam ao território da república asiática. Numa iniciativa conjunta da embaixada indiana, da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Belém, o mosaico de tradições, cores e cheiros instala-se no Jardim Vasco da Gama, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. Numa viagem com nove horas de duração, o Festival da Índia traz danças clássicas, coreografias de Bollywood, caligrafia, massagens, pinturas de henna, aulas de ioga, tecidos, artesanato, joalharia e, para o palato, especiarias e iguarias como chamuças, dosas, biryanis de frango ou vindaloos de Goa, acompanhadas com o renomado batido mango lassi ou com cerveja indiana.

Horário: das 11h às 20h.

Grátis

Keep The Oceans Clean

Foto Pedro Pina

Lisboa - Oceanário de Lisboa

As nove instalações artísticas dão a cara ao lixo encontrado nas praias e no mar. Reunidas no átrio principal do Oceanário de Lisboa, as peças dão corpo à exposição temporária Keep The Oceans Clean, da autoria de João Parrinha e Xandi Kreuzeder, do projecto Skeleton Sea – Arte do Mar. Um peixe construído com chinelos de plástico, um polvo feito a partir de objectos (ou restos) abandonados, um albatroz de ferro e arame, são alguns dos exemplares que ali estão para alertar, indignar e sensibilizar quem por lá passa para o impacto da poluição marinha e a importância da preservação destes ecossistemas.

Horário: todos os dias, das 10h às 20h.

Grátis

À minhota

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto DR

Viana do Castelo

De 17 a 20 de Agosto

É conhecida como a rainha das romarias de Portugal atraindo, todos os anos, milhares de visitantes à cidade. A devoção à Senhora d'Agonia, a quem os pescadores pediam auxílio nas horas de maior aflição, é o fio condutor da festa mas o cartaz não se cinge ao papel religioso. Por esta montra à minhota passam também cabeçudos, gigantones, bombos, grupos folclóricos, cantares ao desafio, carros alegóricos, artesanato, tapetes floridos, regatas e fogo de artifício. Para a lista de momentos a não perder, tome nota: o Desfile da Mordomia (dia 17, às 16h), o Cortejo Histórico-Etnográfico (dia 18, às 16h), a Procissão Solene e a Festa do Traje (dia 19, às 16h30 e às 22h, respectivamente). Uma romaria com corações de Viana e trajes marcados pela joalharia e folclore da região, como manda a tradição na terra do amor. Programa completo disponível em www.vianafestas.com.

Grátis

PUB