O segundo dia do Bons Sons, o festival de música portuguesa de Cem Soldos, Tomar, arrancou ao som do fado de Patrícia Costa. A nortenha cantou no palco A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, que fica dentro na Igreja de São Sebastião, no centro da aldeia. O concerto interrompeu os testes de som do Palco Amália, mesmo em frente à entrada da igreja, onde o guitarrista Norberto Lobo e a sua banda, incluindo o trompetista Yaw Tembe, vão actuar mais tarde. Não eram os únicos a afinar os últimos pormenores do som deste dia de Bons Sons: era também esse o caso de Mazgani, que se vai apresentar no Palco Lopes-Graça.

Texto: Rodrigo Nogueira