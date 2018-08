Greve de pilotos da Ryanair afecta 55 mil passageiros na Europa

Sexta-feira foi o pior dia da greve de pilotos da transportadora low-cost: em pleno pico de Verão: cerca de 55 mil passageiros foram afectados na Europa pelo cancelamento de quase 400 voos, por falta de pilotos, que fizeram greve na Alemanha, na Suécia, na Bélgica, na Holanda e na Irlanda. Só na Alemanha, foram 42 mil passageiros que ficaram sem voos, posteriormente reagendados ou reembolsados. Ainda que a greve esteja a acontecer nestes países, há voos cancelados em outros aeroportos europeus. Na origem da contestação dos trabalhadores está a falta de negociação dos salários e o pedido de melhoria das condições laborais, o que implicaria um aumento de despesas para a transportadora.

Em resposta, a Ryanair disse que a greve era “lamentável e injustificável”, e que a companhia se tinha esforçado em resolver o conflito. Referiu ainda que 85% dos voos marcados operariam de forma normal no sábado e que a maior parte dos passageiros afectados teriam lugar noutros voos da Ryanair, ainda que a opção de reembolso também estivesse disponível. A transportadora pediu desculpa aos clientes, mas muitos mostraram-se insatisfeitos com o serviço prestado.

A greve desta sexta-feira é uma das mais graves para a empresa, já que é a paralisação simultânea de pilotos de diversos países europeus.

Nos últimos meses, a Ryanair tem-se deparado com paralisações não só de pilotos mas também de tripulantes de cabine. Em Julho, os tripulantes de cabine de Portugal, Espanha, Bélgica e Itália estiveram de greve a 25 e 26 de Julho, o que também levou ao cancelamento de vários voos. No dia 29 de Março e entre 1 e 4 de Abril, houve também uma greve em Portugal organizada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

