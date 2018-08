Sturaro reforça o Sporting com ajuda de Cristiano Ronaldo

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus já teve um impacto positivo no Sporting para além dos 2,5 milhões de euros relacionados com o Mecanismo de Solidariedade que seguiram para o clube formador. O internacional português foi determinante para convencer o médio Stefano Sturaro a optar pelos “leões”, declinando outras propostas de Inglaterra, Espanha e da própria Itália.

Um empréstimo por uma temporada (sem opção de compra do passe), em que os lisboetas terão apenas que assegurar os vencimentos do atleta, de aproximadamente dois milhões de euros anuais.

“As palavras de Ronaldo sobre o Sporting e o futebol português foram cruciais”, garantiu esta sexta-feira Carlo Volpi, empresário do jogador, de 25 anos, em declarações ao site italiano TuttoJuve. O próprio agente revelou que foram rejeitadas outras propostas provenientes de Inglaterra, Espanha e da própria Itália: “Depois de quase quatro anos na Juventus, ele precisava de crescer ainda mais como jogador (…) E escolheu o Sporting”, justificou Volpi.

Contratado pela Juventus ao Génova (que era um dos emblemas interessados no seu regresso) na temporada 2014-15, por 5,5 milhões de euros, Sturaro foi uma aposta do treinador Massimiliano Allegri. Foi utilizado em 28 partidas em 2015-16 e 2016-17, mas perdeu algum espaço na equipa na última época (19 jogos). Mesmo assim, o heptacampeão transalpino não está interessado na cedência definitiva do futebolista.

Em Turim, Allegri utilizou o jogador em várias posições, assim como Antonio Conte, quando comandou a selecção italiana no Euro 2016, em França, onde Sturaro participou em três encontros. Alinhou como médio defensivo (a sua posição natural), médio ala, extremo (no papel de Mandzukic) e Allegri chegou a testá-lo até como lateral direito, posição que já tinha desempenhado esporadicamente no Génova, clube onde se formou.

Stefan Sturaro será o oitavo reforço do Sporting para a temporada que os lisboetas iniciam este domingo no Minho frente ao Moreirense (18h30, SPTV1), na jornada inaugural da Liga. Uma boa notícia para o treinador José Peseiro que alarga as opções para um meio-campo fragilizado após a saída de William Carvalho.

Apesar da sua relativa juventude, Sturaro já festejou quatro campeonatos italianos, outras tantas Taças de Itália e ainda uma Supertaça. E um dos motivos que o levaram a optar por Alvalade está precisamente relacionado com a possibilidade de poder lutar por mais títulos, para além de poder alinhar nas competições europeias via Liga Europa.

O médio realizou esta sexta-feira exames médicos e deverá ser oficializado pelo Sporting este fim-de-semana. A sua estreia na equipa lisboeta poderá ocorrer já na segunda jornada da Liga, na recepção ao Vitória de Setúbal.

