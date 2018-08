Rui Vitória: “Foram cinco minutos de desconcentração”

Rui Vitória, treinador do Benfica: “Uma vitória justa da melhor equipa em campo. Tivemos cinco minutos que não queríamos que acontecessem, mas fizemos uma exibição muito boa. Devíamos ter feito logo o 4-0 e arrumar a partida. Foram cinco minutos de desconcentração, que acabam por manchar a nossa exibição.”

“Por mais que possamos dizer o contrário, é evidente que os jogadores pensam no jogo de terça-feira. Nenhum treinador quer que isso aconteça. Serve para nós de aprendizagem, a jogar a alto nível a concentração tem de ser máxima.”

PUB

“Temos um jogo na próxima terça-feira que pode ter pesado na cabeça dos jogadores.”

PUB

Luís Castro, treinador do V. Guimarães: “Houve vários jogos dentro do próprio jogo. Temos a primeira oportunidade, o Benfica faz 1-0, falha o 2-0 de penálti, o jogo continua com o Benfica por cima. A seguir ao penálti temos uma bola na cara do guarda-redes, que vai ao poste. O Benfica faz 2-0, vai ao 3-0. Houve momentos em que não estivemos focados no jogo, o resultado atirou-nos para o fundo.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A segunda parte é completamente diferente, há uma inversão e ficámos por cima. A consequência é termos chegado a dois golos. Deram-nos esperança, foram sequência desse bom momento da equipa.”

“Não está em causa a vitória do Benfica, mas pusemos em causa a vitória do Benfica em determinados momentos do jogo.”

“Zero pontos não nos deixam felizes, o resultado não nos deixa felizes, mas deixámos algumas marcas do que pode ser o futuro.”

PUB