José Mourinho entra a ganhar

Um golo de Pogba, de grande penalidade logo a abrir a partida, e outro de Luke Shaw, nos últimos minutos do encontro, garantiram a José Mourinho o primeiro triunfo da temporada: no jogo inaugural da Premier League 2018-18, o Manchester United entrou a ganhar na recepção ao Leicester City (2-1).

Em Old Trafford, Mourinho apostou no reforço Fred para o “onze” titular e deu a braçadeira de capitão a Pogba. Do outro lado estavam os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira, contratado no Verão ao FC Porto.

Tinha passado pouco mais de um minuto e o árbitro da partida assinalava penálti para os “red devils”: Amartey tocou a bola com a mão e Pogba não perdoou, atirando fora do alcance de Schmeichel.

O Leicester City cresceu na partida, dominou a posse de bola, e empurrou o Manchester United para o meio-campo defensivo, só que não teve a eficácia necessária para restabelecer a igualdade. Na melhor situação criada pela equipa de Claude Puel, Ricardo Pereira encontrou Maddison, que desferiu um remate potente mas contrariado por De Gea.

A segunda parte trouxe maior equilíbrio, ainda que os visitantes tenham continuado a dar trabalho: aos 75’ Luke Shaw não foi rápido a afastar, Jamie Vardy recuperou a bola e cruzou para a área, onde Demarai Gray correspondeu de pé direito, mas o guarda-redes espanhol voltou a dizer presente.

E, em jeito de redenção, Luke Shaw foi depois à área oposta fazer o golo que definitivamente encerrou a questão. Após assistência de Mata, Shaw passou por Ricardo Pereira e depois fez o 2-0.

Mas ainda não era o final da partida. O Leicester City não se deu por derrotado e, já no período de compensação, Vardy reduziu a desvantagem: a assistência foi de Ricardo Pereira. A bola inicialmente tocou no poste da baliza de De Gea, deixando o guarda-redes espanhol sem reacção. Já Vardy, oportuno, aproveitou o ressalto para emendar de cabeça.

