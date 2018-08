Benfica transforma possível goleada em vitória tangencial

Começou com golos, combinações ofensivas interessantes e uma catadupa de lances de perigo a Liga 2018-19. E começou com uma vitória tangencial do Benfica sobre o V. Guimarães, com a marca de água de Pizzi e uma resposta autoritária dos minhotos nos últimos 15 minutos (3-2). Se este jogo servir de amostra do que podemos esperar do campeonato, não estaremos nada mal servidos.

O médio internacional português marcou aos 10', aos 30' e aos 38' e lançou os "encarnados" para uma segunda parte aparentemente confortável, mas a resposta do Vitória no derradeiro quarto de hora quase pôs em causa o triunfo dos anfitriões. André André marcou aos 76' e ofereceu o segundo golo dos visitantes a Celis, aos 81'.

