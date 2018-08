O “sucesso da operação” segundo António Costa

Após seis dias de incêndio em Monchique, depois de quase 25 mil hectares de área ardida, 30 feridos, campos e casas destruídas, aldeias em fuga e centena e meia de pessoas deslocadas, não fica bem a um primeiro-ministro congratular-se com os milagres das políticas de prevenção do seu Governo. Nós sabemos que a zona é difícil, que o mato foi limpo nas orlas das povoações, que por lá se construíram faixas de gestão de combustível, que a Protecção Civil recorreu a uma poderosa conjugação de meios humanos e materiais para conter as chamas. Mas não, Monchique não é “a excepção que confirmou a regra do sucesso da operação [de combate aos incêndios] ao longo de todos os outros dias”, como disse ontem António Costa. Monchique é, pelo contrário, a prova de que ao primeiro teste difícil o aparato de combate aos fogos falhou.

António Costa é um “incorrigível optimista”, mas ao exibir esta sua faceta de homem providencial contaminou o optimismo com a insensibilidade. Aconteceu em Pedrógão, aconteceu em Outubro, volta a acontecer no Algarve. Costa é mais vítima do que responsável pelo drama dos fogos, mas, a partir do momento em que se insinua como herói para esvaziar o debate político, desce ao rés-do-chão da lamentável querela que os partidos alimentam em torno do fogo. E fica à mercê de perguntas incómodas. Monchique, uma excepção, quando arde de forma incontrolável? Uma excepção depois de tantos avisos sobre a sua vulnerabilidade? Uma excepção, quando a Protecção Civil quebra as suas próprias regras operacionais na definição das cadeias de comando? Uma excepção, quando se sabe que a gestão operacional foi caótica (dizem os bombeiros)?

PUB

Monchique não é uma excepção, porque bastaram os primeiros dias mais quentes para que a vulnerabilidade da floresta e a debilidade do sistema de combate se revelassem de forma cruel. António Costa devia lamentar a destruição e o sofrimento e podia dizer que o seu Governo fez pela prevenção o que nenhum outro fez até agora. Mas não: quis pôr-se em bicos de pés e capitalizar. Ao fazê-lo entre o caos de Monchique acendeu o rastilho da incompreensão ou do desdém. O país preocupado e comovido com o drama dos concidadãos de Monchique ou de Silves não sabe de que sucesso está a falar. E não lhe perdoa a soberba.

PUB

PUB