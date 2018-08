BE cancela dois comícios no Algarve devido a fogo de Monchique

O BE decidiu esta quinta-feira cancelar os dois comícios de Verão agendados para sexta-feira e sábado no Algarve devido ao incêndio de Monchique, "acontecimento que acompanha com preocupação", tendo dirigentes no terreno "em permanente contacto com as populações afectadas".

Numa nota enviada à agência Lusa, o BE "dirige uma palavra de solidariedade e respeito às populações afectadas e que se encontram a colaborar com as entidades que estão a trabalhar no terreno" devido ao incêndio que desde sexta-feira lavra em Monchique.

"Na sequência destes acontecimentos a direcção do BE decidiu cancelar dois comícios de Verão no Algarve que estavam previstos para amanhã, sexta-feira, em Quarteira e sábado, em Monte Gordo com participação da deputada europeia Marisa Matias, entre outros oradores", anuncia.

O partido liderado por Catarina Martins "está a acompanhar os acontecimentos do incêndio de Monchique com preocupação, tendo dirigentes no terreno, nos locais atingidos pelo fogo", entre eles o deputado João Vasconcelos, eleito pelo distrito de Faro e vereador na Câmara Municipal de Portimão.

O bloquista está "em permanente contacto com as populações que foram afectadas pelo fogo, a efectuar visitas aos locais onde estas se encontram temporariamente alojadas e a aferir das suas necessidades imediatas".

"Tendo em conta a evolução dos acontecimentos no terreno, e tendo a preocupação de não perturbar de forma alguma as operações de combate ao fogo e de retirada das populações para locais seguros, o Bloco de Esquerda está neste momento a avaliar se existem condições para efectuar novas visitas aos locais que foram afectados pelo fogo, por parte de outros dirigentes nacionais do partido", antecipa.

As visitas teriam como objectivo "contactar com as populações atingidas, para poder avaliar das condições em que estas operações estão a ter lugar e sobre se está a ser prestado o devido auxílio a todas as pessoas afectadas".

O incêndio rural, que está a ser combatido por mais de mil operacionais, deflagrou na sexta-feira à tarde em Monchique, no distrito de Faro, e lavra também no concelho vizinho de Silves, depois de ter afectado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Segundo um balanço feito hoje de manhã, há 36 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa internada em Lisboa), e 299 pessoas estão deslocadas e distribuídas por centros de apoio, depois da evacuação de várias localidades.

Outras nove pessoas acamadas estão dispersas por unidades de saúde.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram 23.478 hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência directa do comandante nacional da Protecção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.

