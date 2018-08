Vaidade cega

O PSD está a passar um mau momento por causa das confusões perpetradas por alguns “figurões” do partido. Numa altura que o PS se encontra imobilizado pelas contradições da sua política, a “geringonça” em estado crítico, o governo gerindo penosamente o dia após dia recheado de “barracas” avulso, expondo sinais preocupantes de incompetência, seria necessário existir uma oposição credível e responsável, papel destinado ao PSD, único partido que reúne as condições para tal. Contudo, a (triste) novidade da pretensão de Santana Lopes a formar outro partido (!), veio incendiar ainda mais o ambiente, prejudicando Rui Rio na sua já difícil missão de apaziguamento na sua própria casa.

PUB

Santana não consegue esconder a doentia vaidade que possui, a necessidade de estar na ribalta, de ser visto e escutado por todos os que o rodeiam. Impulsivo e inconstante, não olha a meios para os seus objectivos. Depois duma passagem efemera como primeiro-ministro, cargo que exerceu com tal “mestria” que acabou demitido pelo próprio Presidente da República, somou outras derrotas sendo a última contra o seu rival Rui Rio. Amuado com a sua irrelevância, inventou esta ideia peregrina de formar um partido à sua imagem, sonho arranjado duma mais que provável insónia, pueril tentativa de arranjar uns tantos para sentar nas cadeiras do Parlamento.

PUB

José Alberto Mesquita, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As verdadeiras causas dos incêndios

PUB

Um leitor do PÚBLICO endereçou uma carta a este jornal, no passado dia 7, com o título “Causas dos incêndios” explicitando vagamente essas causas, quedando-se somente na origem criminosa e nos interesses dos madeireiros. Ora existem outras razões para as causas dos incêndios no nosso país que passarei a enumerar: 1) A floresta arde devido à ignorância, à incúria e ao descuido das pessoas que fazem queimadas e perdem o controlo das mesmas. Com igual imprevidência temos pessoas que atiram para o chão priscas acesas em locais onde existe matagal nas proximidades de áreas florestais; 2) a floresta arde porque, infelizmente, existem pirómanos em algumas corporações de bombeiros; 3) a floresta arde porque existem madeireiros com interesses inconfessáveis, logo madeireiros incendiários; 4) a floresta arde porque, por vezes, existem condições climatéricas súbitas, conjugadas com outros factores, imprevisíveis (downburst ou microburst); 5) A floresta arde porque não se sabe muito bem qual é o verdadeiro contributo das aeronaves na luta contra os incêndios. Se efectivamente os apagam ou se forças ocultas e dissimuladas têm interesse em que estes surjam; 6) finalmente a floresta arde – não tanto pelas alterações climáticas – mas porque, efectivamente, existem mãos criminosas que executam planos meticulosamente traçados – caso do incêndio que devastou o pinhal de Leiria e tudo leva a crer que o mesmo aconteceu em Pedrógão Grande. E o incêndio de Monchique, qual seria a causa? Criminosa, naturalmente. A própria televisão insiste nas imagens dos fogos ad nauseam, estimulando, excitando mentes doentias que, porventura, vejam essas imagens.

António Cândido Miguéis, Vila Real

PUB