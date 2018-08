Senado argentino chumba despenalização do aborto até às 14 semanas

O Senado argentino chumbou a proposta de lei que visava descriminalizar o aborto no país até às 14 semanas de gravidez: 38 senadores votaram contra e 31 votaram a favor da interrupção voluntária da gravidez, após um debate que se prolongou por cerca de 16 horas. A Câmara de Deputados tinha aprovado em Junho, por uma pequena diferença, a legalização do aborto até às 14 semanas: 129 parlamentares votaram a favor, 125 contra. Porém, este chumbo na câmara alta significa que só daqui a um ano os deputados poderão voltar a apresentar uma proposta legislativa. Actualmente, o aborto só é permitido na Argentina em caso de violação ou se a vida e a saúde da mulher estiverem em risco.

Fora do parlamento, os activistas anti-aborto celebraram a decisão. “O que este voto mostra é que a Argentina ainda é um país que representa os valores familiares”, disse à Reuters a activista Victoria Osuna, de 32 anos. Mas o optimismo não se desvaneceu entre os que defendem a legalização. “Continuo optimista. Não passou hoje, mas passará amanhã, passará noutro dia”, disse Natalia Carol, de 23 anos. “Ainda não acabou.”

Caso a lei tivesse passado, a Argentina passaria a ser um dos poucos países da América Central e do Sul que permitem o aborto até às 14 semanas de gestação. Apenas Cuba, Uruguai, as Guianas e a Cidade do México legalizaram o aborto. A região tem dos quadros legais mais restritivos, com alguns países a proibirem o aborto em qualquer caso, mesmo em casos de violação ou em que haja perigo de vida para a mulher.

