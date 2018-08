Praia de Matosinhos reaberta com Bandeira Azul

A zona balnear da Praia do Cabo do Mundo, na freguesia de Perafita, no concelho de Matosinhos, cuja utilização estava condicionada desde sábado devido escorrimento de 'lamas' da ETAR foi reaberta nesta quinta-feira, mantendo a Bandeira Azul, informou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Matosinhos refere que os resultados das análises entretanto realizadas, sob a responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, permitem "garantir que estão repostas as excelentes condições balneares da Praia do Cabo do Mundo".

Segundo a autarquia, o desaconselhamento à sua utilização desde o dia 4, na sequência de um incidente registado com um camião que transportava lamas da ETAR de Leça da Palmeira, "foi decidido por precaução, salvaguardando a segurança dos banhistas".

A Câmara Municipal de Matosinhos esclarece ainda que "a empresa operadora da ETAR e os serviços municipais procederam durante o passado fim-de-semana à aspiração das águas resultantes daquele incidente e à limpeza e desinfecção do areal".

