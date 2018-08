Movimento cívico e partido criticam novo sistema de recolha do lixo em Braga

O movimento cívico "Braga para Todos" e o partido "Nós, Cidadãos!" criticaram nesta quinta-feira o novo sistema de recolha de lixo naquele concelho, apontando problemas como falta de planeamento na colocação dos novos contentores e "odores intensos" à porta de prédios.

Em comunicado conjunto, falam em show off e acrescentam que "seria mais útil investir em campanhas massivas de reciclagem e criar benefícios para quem o faz".

Contactado pela Lusa, o administrador da empresa municipal AGERE, responsável pela gestão dos resíduos de Braga, Rui Morais, refutou as críticas, sublinhando que o novo sistema, ainda em fase de implementação, vai significar "um salto qualitativo muito grande em termos de salubridade pública".

A AGERE investiu cerca de sete milhões de euros para acabar com a imagem negativa da "cidade do saquinho de lixo à porta", através de um sistema "inovador e revolucionário" de contentorização.

O novo sistema implicará a colocação de 4.400 contentores, dos quais mil de "grande capacidade" destinados às áreas de maior densidade populacional.

Permitirá a colocação do lixo a qualquer hora do dia, sem constrangimentos de horário, e os contentores vão estar a uma distância máxima de 100 metros de cada casa.

Recorrendo a viaturas específicas, os contentores serão lavados e higienizados, regularmente, no próprio local, podendo esse processo decorrer em período diurno, reduzindo a emissão de ruído da operação no período nocturno.

Segundo Rui Morais, a colocação dos contentores arrancou em finais de Julho e deverá estar concluída até Outubro.

O movimento cívico "Braga para Todos" e o partido "Nós, Cidadãos!" dizem que o planeamento foi mal feito, o que terá levado à colocação de contentores "à frente da porta de prédios", retirando lugares de estacionamento e restringindo o acesso a ambulâncias e carros de bombeiros em casos de emergências".

"Actuam sem planeamento e como se o dinheiro público fosse para brincar" afirmam.

Rui Morais admite a colocação de contentores em lugares de estacionamento, mas refuta "por completo" eventuais constrangimentos para a circulação de viaturas de socorro.

"Braga para Todos" e "Nós, Cidadãos!" criticam ainda a alegada passagem de dois carros de recolha na mesma zona, um para os novos contentores e outro para quem não os usa e continua a pôr o lixo na rua.

Falam em "odores intensos" às portas dos prédios, em falta de limpeza e em contentores lotados.

"Espalhar contentores pelas ruas da cidade esperando que os cidadãos adivinhem onde devem colocar o lixo não é a melhor forma de manter a cidade limpa", referem, defendendo ser necessário apostar na educação e consciencialização da população, nomeadamente no que refere à reciclagem.

Rui Morais nega a duplicação de recolha, diz que os odores intensos se registavam com o anterior sistema de colocação do saco do lixo na rua e garante que tem havido uma aposta forte na sensibilização para a reciclagem.

Para o administrador da AGERE, o investimento em curso coloca o concelho de Braga na "vanguarda internacional" da recolha de resíduos.

