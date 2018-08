Águas do Porto quer reabilitar laboratório por 1,25 milhões com projecto de Souto de Moura

A empresa municipal Águas do Porto abriu um concurso público para obras de 1,25 milhões de euros que visam implementar o projecto do arquitecto Souto de Moura de reabilitação do laboratório, com vista a investir no controlo de qualidade.

"Este projecto de reabilitação, da autoria de Souto de Moura, prevê a remodelação do Laboratório, assegurando a modernização deste espaço e o aumento da área que permitirá o investimento em novo equipamentos de controlo de qualidade", descreveu a câmara do Porto numa resposta enviada à Lusa.

A explicação surgiu a propósito do concurso público publicado na quarta-feira no Diário da República para a "empreitada de obras públicas" de reabilitação do Laboratório da Águas do Porto, com o "valor base" de 1,25 milhões de euros e o prazo de execução de 465 dias (cerca de 15 meses).

De acordo com a autarquia, a "modernização e ampliação" do Laboratório da Águas do Porto "permitirá ainda o alargamento das suas valências e, consequentemente, o aumento de receita associada à prestação de serviços externos enquanto Laboratório acreditado, que a Águas do Porto tem vindo a desenvolver para outras entidades gestoras".

"Ao mesmo tempo, por ser um espaço visitável pelo público, terá uma componente pedagógica de educação ambiental e promoção da qualidade de água da torneira, que se têm vindo a assumir como estratégicas para a Águas do Porto", acrescenta o município.

A câmara esclarece que o actual laboratório de análises "existe nas instalações da Águas do Porto desde os anos 40" e "detém, desde Junho de 2000, o reconhecimento formal da sua competência para a realização de ensaios pelo Instituto Português de Acreditação".

"A actividade hoje desenvolvida no laboratório é condição essencial para credibilizar, reconhecer a competência técnica e conferir transparência a todo o processo de avaliação do controlo de qualidade das águas analisadas, permitindo à Águas do Porto actuar sempre em concordância de modo a proteger a saúde humana", descreve a autarquia.

Contudo, acrescenta, "o actual espaço do laboratório e as condições de trabalho dos seus colaboradores não têm vindo a acompanhar a importância das actividades desenvolvidas no âmbito da gestão do ciclo urbano da água".

