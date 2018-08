Combustíveis levam importações a subir 18,1% em Junho

As importações de bens subiram 18,1% em Junho face ao período homólogo, impulsionadas pela compra de combustíveis a países fora da União Europeia, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), enquanto as exportações aumentaram 8,6%.

De acordo com o INE, o “significativo aumento verificado nas importações deveu-se principalmente aos combustíveis e lubrificantes com origem em países extra-UE [União Europeia]”.

Assim, o comércio fora da UE aumentou 45,7% em Junho face ao mesmo mês de 2017, subindo também dentro da União, em 10% relativamente àquele período.

Comparativamente ao mês anterior, as exportações e as importações também subiram, já que em Maio estes valores tinham sido de 6,2% e de 0,6%, respectivamente.

Sem contar com a categoria de combustíveis e lubrificantes, as exportações tiveram um acréscimo de 6,8% em Junho, enquanto as importações cresceram 10,3%.

No que toca ao défice da balança comercial de bens, ascendeu aos 1.682 milhões de euros em Junho deste ano, mais 641 milhões de euros que no mês homólogo de 2017.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial teve um saldo negativo em 999 milhões de euros neste mês, “correspondente a um aumento do défice de 231 milhões de euros em relação a Junho de 2017”, realça o INE.

Em termos trimestrais, no segundo trimestre deste ano, as exportações e as importações de bens aumentaram, respectivamente, 10,5% e 10,4% relativamente ao mesmo período de 2017.

Já em todo este primeiro semestre, registaram-se acréscimos de 6,6% nas exportações e de 8,8% nas importações, que ainda assim foram abaixo dos aumentos verificados no mesmo período de 2017.

Sem a categoria de combustíveis e lubrificantes, os aumentos, nestes primeiros seis meses do ano, foram de 6,4% e de 8%, respectivamente.

Aludindo às diferentes categorias económicas de bens, o INE aponta que, em Junho comparativamente com o período homólogo, se destacaram as categorias de material de transporte (mais 26,2%) e de combustíveis e lubrificantes (mais 36,9%) nas exportações.

Quanto às importações, “a quase totalidade das grandes categorias económicas registou acréscimos, tendo os combustíveis e lubrificantes atingido o maior aumento (correspondente a mais 92,8%).

Exportações para Angola recuam 15,5%

No que toca aos principais países clientes em Junho, “salientam-se os crescimentos, face ao mês homólogo de 2017, nas exportações para Espanha, Alemanha e França (mais 7,6%, 15,9% e 7,9%, respectivamente)”, observa o INE.

Em sentido contrário, as exportações para Angola têm, ao longo de 2018, “registado sucessivos decréscimos, que em termos acumulados correspondem a uma diminuição de 15,5% no 1º semestre de 2018 (face ao mesmo período de 2017)”, nota aquele instituto.

Quanto aos principais países fornecedores, “em Junho de 2018 registaram-se aumentos na totalidade dos países, excepto nas importações originárias do Brasil que diminuíram 58,9% em termos homólogos”, segundo INE.

O gabinete de estatísticas adianta que as importações para a Alemanha e Espanha tiveram os aumentos mais expressivos (mais 19,5% e mais 5,3%, respetivamente).

