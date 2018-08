Centenas de produtores exigem demissão da administração da Lactogal

O cruzamento da Rua do Campo Alegre com a Guerra Junqueiro, no Porto, foi esta quinta-feira cortado para permitir que centenas de produtores de leite do Norte e Centro do país juntassem vozes a pedir a demissão da administração da Lactogal, grupo que tem a sua sede nesta conhecida artéria do Porto. Gritando slogans como “Casimiro para a rua, a Lactogal não é tua”, os manifestantes exprimiam a sua revolta com o trabalho que vem sendo levado a cabo pela equipa liderada por Casimiro de Almeida, na qual não vislumbram capacidade para enfrentar um mercado cada vez mais exigente.

Convocados por dezenas de cooperativas e associações profissionais, produtores representando empresas familiares, algumas há várias gerações nesta actividade, decidiram manifestar a sua revolta frente à sede da Lactogal, perante mais uma descida do preço do leite ao produtor, imposta poucos dias depois de ter sido também anunciada uma redução do leite recolhido - redução esta que devia servir para evitar a descida do preço.

Mas o resgate de 60 milhões de litros, que está a ser garantido através incentivos ao fecho de explorações, e o inesperado corte no preço do leite, em um cêntimo por litro, são apenas a última onda de uma maré de revolta que vem crescendo, em surdina, no sector.

Pelos testemunhos recolhidos entre os manifestantes, a maioria deles do Norte do país, e integrados em cooperativas associadas à Agros, um dos três pilares da Lactogal e seu principal fornecedor, a revolta vai muito para lá das medidas conjunturais, provocadas por uma quebra significativa no mercado espanhol. Vários produtores registam com preocupação as movimentações de empresas concorrentes, e queixam-se de uma atitude demasiado reactiva da Lactogal, incapaz, dizem, de fazer valer o seu peso como maior produtor da península, de inovar e de desenvolver uma estratégia que suplante as dificuldades do mercado. Pedem “sangue novo” e uma “nova visão”, sob o risco alertam, de se destruir um sector com importância económica e social.

Presente nesta manifestação, o deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, acusou o ministro da Agricultura de estar a sacudir a água do capote, ao não se envolver nos problemas do sector. Para o bloquista, que prometeu chamar Capoulas Santos ao Parlamento, no arranque da sessão legislativa, em Setembro, a tutela tem pelo menos o poder de sentar os protagonistas da produção, da indústria e da distribuição à mesa, para tentar um acordo que garanta viabilidade destas pequenas empresas, e é isso que deveria estar a fazer.

Nascida em finais dos anos 90, a Lactogal é fruto da união da Cooperativa Agros, Cooperativa Lacticoop e Proleite/Mimosa S.A. - "os seus ativos industriais e as principais marcas que constituem, ainda hoje, o maior património da Lactogal", garante a empresa no seu "site". Líder destacada do sector em Portugal, detém marcas de leite como Mimosa, Vigor, Gresso e Matinal, de manteiga (Primor e Milhafre dos Açores) e de queijos (Castelões), entre outras.

Em Espanha, a Lactogal é dona da Leche Celta desde que pagou 50 milhões de euros pela companhia em 2006. Em Maio passado, foi notícia que a Lactogal vendeu uma das suas fábricas em Espanha, localizada em Meira, à cooperativa andaluza Covap (Cooperativa ganadera del Vale de los Pedroches). A unidade fabricava a marca própria Hacendado da maior rede retalhista alimentar em Espanha, a Mercadona.

