São oito os pretendentes a candidatos à presidência do Sporting

São oito os pretendentes a candidatos às eleições do Sporting de dia 8 de Setembro. O prazo de apresentação das listas encerrou esta quinta-feira e a Mesa da Assembleia Geral (MAG) terá agora de avaliar até à próxima segunda-feira se as candidaturas estão em conformidade com os estatutos do clube.

De acordo com os mesmos, o presidente da MAG, Jaime Marta Soares, “pode dar um prazo de quarenta e oito horas para a correcção de qualquer deficiência na apresentação das candidaturas, notificando para o efeito, por qualquer modo, o primeiro proponente” ou seja o cabeça-de-lista.

O ex-director clínico dos “leões” Frederico Varandas foi o primeiro a anunciar e a formalizar a sua candidatura, seguido de João Benedito, antiga glória do futsal do clube. O gestor Pedro Madeira Rodrigues (que já concorreu ao anterior acto eleitoral, onde foi derrotado pelo destituído Bruno de Carvalho), o banqueiro José Maria Ricciardi, os advogados Dias Ferreira e Rui Jorge Rego, o empresário Fernando Tavares Pereira estão também na corrida.

Já Bruno de Carvalho, afastado da direcção do clube e da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) na Assembleia Geral (AG) de 23 de Junho último, lidera igualmente uma das oito listas apresentadas, apesar de ter admitido ser substituído por Erik Kurgy se se mantiver a suspensão por um ano a que foi castigado pela Comissão de Fiscalização do clube.

O ex-presidente pode ainda ultrapassar esta penalização caso a MAG venha a dar provimento a um requerimento para a convocação de uma AG com o objectivo de apreciar o levantamento da sua suspensão e a dos restantes membros que integraram o conselho directivo.

Um documento - apresentado por um grupo de sócios, liderados por Nuno Sousa - que Jaime Marta Soares quer apreciar apenas na manhã desta sexta-feira. “A entrega do requerimento tem de ser acompanhada pelas assinaturas, as quais têm de ser conferidas. Tem de se entregue ao presidente da MAG e não a um funcionário dos serviços administrativos”, justificou.

