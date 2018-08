Kovacic emprestado ao Chelsea

O Chelsea anunciou esta quinta-feira a contratação do croata Mateo Kovacic por empréstimo do Real Madrid.

Nos últimos dias, Kovacic já tinha comunicado aos responsáveis "merengues" o seu desejo de abandonar o emblema madrileno, segundo avançou jornal desportivo espanhol Marca. O jogador terá expressado à direcção do Real Madrid que precisava de ter mais tempo de jogo, uma vez que nunca se conseguiu afirmar em pleno no "onze" inicial da equipa, estando "tapado" no "miolo" do terreno pelos médios Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos. Na época passada o jogador alinhou em 36 partidas pelos "blancos", divididas por cinco competições.

O internacional croata, de 24 anos, já declarou que se encontra altamente motivado para iniciar esta nova etapa da sua carreira: "Estou muito feliz e emocionado por aqui estar. É um sentimento incrível. Tentarei dar o melhor a este clube", disse o médio à chegada a Stamford Bridge.

Mateo Kovacic, que integrou a selecção croata que perdeu a final do Mundial 2018, na Rússia, frente à França (4-2), chegou ao Real Madrid na temporada de 2015-16, proveniente dos italianos do Inter de Milão, num negócio avaliado em 30 milhões de euros.

Em sentido inverso, o Real Madrid anunciou, na passada quarta-feira, a contratação do guarda-redes belga Thibaut Courtois ao Chelsea. Para colmatar a saída do guardião, que assinou por seis épocas pelos "blancos", os "blues" contrataram o internacional espanhol das camadas jovens Kepa Arrizabalaga, de 23 anos, ao Athletic Bilbau.

