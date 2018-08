Erro defensivo impede Braga de sair da Ucrânia com a vitória

O Sp. Braga não foi além de um empate a uma bola com o Zorya no encontro desta quinta-feira da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Ricardo Horta inaugurou o marcador na segunda parte (69’), mas os ucranianos responderam três minutos depois, com Karavaev a aproveitar o "passe" de Sequeira e a repor a igualdade no encontro.

O resultado não seria tão amargo se o Braga tivesse sofrido primeiro, mas a equipa minhota sai da Ucrânia em vantagem e volta a casa a saber que tem a eliminatória em aberto.

