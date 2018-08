Cem Soldos abre as portas para mais um Bons Sons

Mais de 40 artistas vão passar até domingo por Cem Soldos, a aldeia perto de Tomar que não só é o cenário do Bons Sons: é o próprio festival, não se passando mais nada por lá nestes dias. Esta quarta-feira já houve uma recepção para quem decidiu acampar neste festival exclusivamente dedicado à música portuguesa, com um concerto e um set DJ, mas o Bons Sons arranca mesmo a sério esta quinta-feira depois do almoço.

E o arranque faz-se com uma actuação, no palco MPAGDP (A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria), de Palankalama, um quinteto instrumental do Porto que dispara para várias das direcções da música folk mundial. Seguem-se nomes como o coro As Vozes de Manhouce, com Isabel Silvestre, na música tradicional, Lince, o nome sob o qual Sofia Ribeiro, teclista e vocalista dos nortenhos We Trust, canta música electrónica a solo, Sacro, uma peça de dança de Sara Anjo, Salvador Sobral, que dispensa apresentações, Selma Uamusse, a multifacetada cantora moçambicana há muito radicada em Portugal, Slow J, o rapper-fenómeno setubalense que também produz e canta, ou um set DJ de Xinobi.

O cartaz desse primeiro dia mostra o eclectismo do festival, uma característica que o director artístico Luís Ferreira sublinha ao PÚBLICO. "A programação é quase toda novidade. Só repetimos quatro bandas e mantemos a mesma lógica de ter nomes consagrados e revelações e de tentar mostrar o presente da música portuguesa nos palcos que programamos", resume. Por falar em palcos (que nunca têm concertos a acontecer em simultâneo, poupando os espectadores a escolhas difíceis), este ano há um novo, o palco Zeca Afonso, "numa nova área de Cem Soldos, antes desconhecida do público", e que também albergará novos serviços e restaurantes. "O próprio desenho do festival mudou, está mais incluído na aldeia, há uma simbiose maior entre os dois", continua.

Além dessas novas zonas, o organizador aponta também como inovações um reforço da tentativa de diminuir a pegada ecológica do festival, com experiências em termos de loiça biodegradável, lâmpadas LED e um uso mais eficiente da energia. Passa também a haver um novo modelo de pagamento: carregam-se as pulseiras do festival e deixa de se pagar com dinheiro vivo.

A edição deste ano, explica Luís Ferreira, decorrerá sob o conceito "amor de Verão", com frases das letras de alguns dos artistas colocadas em paredes à volta da aldeia. Essa ideia estende-se aos concertos-surpresa, que não vêm no cartaz e "vão acontecer pela aldeia em horas e lugares não confirmados": "lugares de amor, indicados pela própria população".

Desafiado a destacar alguns concertos deste Bons Sons, Luís Ferreira afirma que quer ver tudo, mas sublinha alguns dos nomes que lhe despertam mais curiosidade: o jazz do Rodrigo Amado Motion Trio (domingo), o intimismo de Luís Severo (domingo) e Lince (quinta), a "Lisboa mulata" de Selma Uamusse (quinta) e Sara Tavares (sexta), o "nome incontornável da música portuguesa" Salvador Sobral (quinta), "a fusão entre a Lena d'Água e o Primeira Dama" (domingo), Linda Martini (domingo) e PAUS (sábado), que regressam ao festival, "a nova força do hip-hop português" com Slow J (quinta), Isabel Silvestre (quinta), essa "grande senhora da música tradicional", e a "festa em torno de Conan Osiris" (sábado). Ainda assim, ressalva que é "injusto ter de escolher".

Espalhados por oito palcos haverá ainda concertos de Norberto Lobo, Tomara, João Afonso, Mazgani e 10000 Russos na sexta-feira; Ela Vaz, Zeca Medeiros, Sean Riley & the Slowriders e Cais do Sodré Funk Connection no sábado; Monday, Susana Domingos Gaspar, Dead Combo e Moonshiners no domingo.

