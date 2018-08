São menos três mil os candidatos ao ensino superior

Houve menos cerca de 3000 estudantes a candidatarem-se à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, segundo mostram os resultados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O prazo do concurso, que arrancou a 18 de Julho, terminou nesta terça-feira. A quebra de candidatos já tinha sido antecipada pelo PÚBLICO na semana passada (quando se estimava que seria possível acabar o prazo de candidaturas com até menos cinco mil candidatos do que em 2017). Na altura, responsáveis do ensino superior apontaram os maus resultados nos exames nacionais (que servem para concluir o secundário e como provas de ingresso no superior) como sendo uma das principais razões para a diminuição.

Numa nota publicada nesta quarta-feira, o MCTES atribui a descida ao facto de neste ano terem havido também menos estudantes a realizarem os exames do 12.º ano. “Os resultados no final desta 1.ª fase de candidaturas revelam ainda que o número total de candidatos diminui de 5,6% face ao ano anterior, uma redução equivalente ao número de estudantes do 12.º do ensino secundário inscritos em 2018 nos exames nacionais”, que passou de 90.467 para 87.765, afirma o ministério.

O MCTES vai mais longe nesta relação, dando conta de que o número de candidatos (49.624) representa cerca de 57% do número de inscritos nos exames nacionais do 12.º ano (87.765). Frisa ainda que este é o quarto ano consecutivo em que a percentagem “de candidatos ao ensino superior público em relação ao número de alunos do 12.º ano inscritos em exames nacionais é superior a 55%”.

Na 1.ª fase do concurso de acesso só podem ser utilizadas as notas obtidas nos exames nacionais também da 1.ª fase. Na semana passada ficou também a saber, por via do Ministério da Educação, que mais de metade dos alunos que realizaram o exame de Matemática A do 12.º ano em Junho, uma das provas mais utilizadas no acesso, repetiram a prova na 2.ª fase por terem chumbado à 1.ª tentativa ou por necessitarem de subir a nota.

Quem se candidatou na 1.ª fase do acesso ao superior ficará a saber a 10 de Setembro se ficou colocado e em que condições. Logo a seguir, a 18 de Setembro, abrirá a 2.ª fase, onde geralmente já não existem vagas disponíveis para os cursos mais cobiçados. E por fim, entre 4 e 8 de Outubro, realiza-se a 3.ª e última fase do concurso nacional.

