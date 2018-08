Em três dias de onda de calor houve mais 500 mortes do que "o normal"

Das 1649 mortes registadas em Portugal entre este sábado e terça-feira, sabe-se quantas se ficaram a dever à onda de calor sentida nesses dias? Não, e dificilmente se saberá. Isto porque a Direcção-Geral da Saúde (DGS) consegue identificar apenas os óbitos directamente relacionados com as altas temperaturas – os chamados golpes de calor –, que são raros. Ora a maioria das mortes relacionadas com o calor acontece de forma indirecta, devido à descompensação de doenças crónicas já existentes, principalmente em pessoas idosas. E dificilmente se consegue relacionar uma coisa com a outra à escala nacional.

Dentro de “algumas semanas” a DGS terá terminado a codificação das causas de morte e saber-se-á quantas pessoas morreram directamente por golpe de calor, explica a directora-geral da Saúde, Graça Freitas. Às restantes mortes será atribuída a causa directa: normalmente um agravamento de doenças crónicas em estado avançado. No máximo, “os médicos podem escrever na certidão de óbito, nos antecedentes, que a pessoa estava desidratada”, descreve. Não há, por isso, mecanismos que permitam dizer que determinado número de mortes não teria ocorrido se temperatura fosse menor.

Isto é o que se sabe: segundo o registo da plataforma de vigilância electrónica de mortalidade em tempo real (SICO/EVM), consultado às 19h desta quarta-feira, domingo foi o dia com mais mortes registadas no país por todas as causas (491). Na segunda-feira houve 478 óbitos, na terça 328. Perante estes dados provisórios, a DGS estima que tenha havido mais 500 mortes do que o "normal" no total dos três dias de onda de calor. Aquilo que é o “normal” ou esperado corresponde à média da mortalidade diária calculada a partir de Março deste ano.

Dado que estes números ainda estão em actualização, Graça Freitas apela à cautela na sua interpretação. Mas volta a sublinhar que estão em linha com a mortalidade registada noutros anos com condições meteorológicas semelhantes.

Sete mil episódios de urgência

Numa conferência de balanço sobre a onda de calor dos últimos dias, ao final da manhã desta quarta-feira, Graças Freitas notou que houve, desde sábado, um aumento moderado dos contactos com os serviços de saúde. O INEM teve mais cinco mil chamadas do que é habitual, a Linha SNS mais cerca de mil. Aos serviços de urgência chegaram mais sete mil episódios de urgência entre domingo e terça-feira, o que não se reflectiu, no entanto, no aumento dos internamentos.

Dadas as consequências do calor na saúde, a directora-geral reforçou a necessidade de todas as pessoas, e em especial crianças, idosos e pessoas doentes, se manterem hidratadas e não estarem expostas a muito calor.

Aos doentes, Graça Freitas chamou a atenção para que não abandonem as terapêuticas prescritas. E deixou um pedido aos restantes cidadãos: “É precisa solidariedade. Nós temos que tomar contar daqueles que não conseguem tomar conta deles próprios sozinhos."

