Deve Portugal orgulhar-se do seu passado colonial?

No episódio desta semana do Poder Público, uma reflexão sobre o colonialismo português a partir do debate sobre o Museu das Descobertas.

Com a participação de Rafael Pinto Borges da Nova Portugalidade, do investigador José Pedro Monteiro e do actor e encenador André Amálio.

