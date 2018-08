Obras em São Bento custam 719 mil euros e duram até Setembro

A construtora Ramos Catarino anunciou na terça-feira que venceu o concurso para as obras de reabilitação da residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa, uma intervenção com um valor global de 719 mil euros.

"Esta obra foi atribuída após convite para um concurso muito participado que obedeceu a todas as regras e obrigações constantes do Código dos Contratos Públicos (CCP)", disse, em comunicado, o Conselho de Administração da Ramos Catarino.

A obra tem conclusão prevista para o final do mês de Setembro e, a 5 de Outubro, a residência já deverá estar de novo visitável.

"O Conselho de Administração da Ramos Catarino congratula-se pelo facto de as obras de reabilitação e pinturas na residência oficial do primeiro-ministro estarem a decorrer de acordo com o previsto no caderno de encargos, ou seja, está em dia em termos de programa de trabalhos", referiu.

Estas obras foram anunciadas por António Costa no discurso que fez perante centenas de pessoas presentes nos festejos do 107º aniversário da Implantação da República e inauguração da exposição "Arte em São Bento - Serralves 2017", num momento em que tinha ao seu lado os presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto, Fernando Medina e Rui Moreira, respectivamente.

Na altura, fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro referiu à agência Lusa que, ao longo dos últimos anos, vários relatórios (entre os quais um do Laboratório Nacional de Engenharia Civil) apontaram questões de segurança no Palacete de São Bento. As obras deverão servir para mudar o sistema de climatização, a instalação eléctrica e para reformar a protecção contra incêndios.

