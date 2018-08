Cristas responsabiliza Costa por "colapso dos serviços públicos"

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu esta quarta-feira que o país vive um "colapso dos serviços públicos", especialmente patente na saúde e transportes, responsabilizando directamente o primeiro-ministro pela situação.

"O responsável máximo pela degradação dos serviços públicos, pela degradação na saúde, agora pela quebra no investimento público, a degradação na ferrovia e dos comboios, tem um nome, chama-se António Costa e é primeiro-ministro", afirmou Assunção Cristas, em conferência de imprensa, na sede do CDS-PP, em Lisboa.

A líder centrista convocou uma reunião da comissão executiva do partido, o órgão restrito de direcção, para "avaliar o colapso dos serviços públicos", antes de partir para o Algarve de comboio.

Questionada sobre um eventual pedido de demissão dos ministros da Saúde e do Planeamento, Assunção Cristas responsabilizou directamente António Costa: "Todos os outros [ministros] são coadjutores nesta responsabilidade política máxima, que é do primeiro-ministro".

"Faz orçamentos que procuram agradar, executa orçamentos que só agradam a Mário Centeno [ministro das Finanças] e, certamente, a Bruxelas, tão diabolizada noutros tempos pelo PCP e pelo BE", defendeu.

Assunção Cristas salientou ainda que António Costa "optou por governar com as esquerdas encostadas, governar com as esquerdas radicais, para fazer os seus jogos e manter-se no poder, mesmo sabendo que isso poderia significar um sacrifício à mesa do Orçamento por parte de muitos sectores de serviços públicos no nosso país".

"O CDS já propôs uma moção de censura ao Governo. Essa moção de censura foi por uma razão muito específica [incêndios de 2017], mas posso dizer que não mudámos de opinião em relação a este Governo", declarou.

