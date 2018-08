É ao longo da Brito Capelo, principal rua comercial de Matosinhos, que se estende o mundo em 60 imagens. Em poucos metros de distância entre destinos, viaja-se da China à Noruega, da Itália ao Camboja, dos Estados Unidos à Etiópia ou da Índia a Moçambique. O percurso é feito à boleia dos 230 anos de história da revista National Geographic que em parceria com a autarquia local e com a agência de viagens de aventura Nomad transformou aquela artéria numa galeria a céu aberto, como se vê nestas imagens do fotojornalista Paulo Pimenta. Além disso, a exposição Imagens Icónicas quer para atrair visitantes para aquela rua, onde muitas das lojas estão encerradas. Para ver até 31 de Outubro.

Lê o artigo completo aqui.