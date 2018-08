A madrilena Bambi No Muere começou a fotografar o projecto Candy Beach há pouco tempo, embora veraneie em Benidorm há mais de 20 anos. As imagens que realizou na estância balnear retratam “personagens únicas do quotidiano” das praias do sul de Espanha, captam “o real e o imperfeito” que se passeia pelos areais alicantinos. “Gosto, acima de tudo, de sentir que o que está diante de mim é verdadeiro”, explicou a fotógrafa ao P3. “Muita gente critica Benidorm, sem nunca ter estado cá, por não estar na lista das praias chiques. Concordo que Benidorm desafia muitas vezes as leis da estética, mas isso para mim é ideal porque dá à cidade uma personalidade tremenda. Há muitíssima autenticidade em Benidorm.”

Bambi trabalha em contacto com o mundo da moda, onde reina a artificialidade, o adereço, onde é respeitado religiosamente o padrão de beleza vigente. “É justamente o oposto que me atrai”, explicou. Prefere o kitsch de Benidorm. A espanhola poderia ser uma espécie de Bruce Gilden das praias. “Gilden é um dos grandes fotógrafos. Retrata pessoas que ninguém quer ver e coloca-as em primeiro plano, pertíssimo, olhando o espectador directamente nos olhos. É um provocador. Apesar do abismo que nos separa, para mim um rosto ou um corpo perfeito não me dizem rigorosamente nada. É como uma mensagem vazia. Acho muito mais interessante mostrar o que há do outro lado.”

Porquê Bambi No Muere como nome artístico? “Desde pequena que em casa me chamavam Bambi. Eu cresci com a certeza de que o Bambi morria na história da Disney, mesmo sem nunca ter visto o filme. Toda a gente me dizia que era uma história muito triste. Quando descobri que afinal o Bambi não morria foi muito divertido. Lembrei-me desse momento quando o Instagram me pediu um nome de utilizador.”

Bambi No Muere foi distinguida em 2017 pela Lens Culture com o prémio Talento Emergente.