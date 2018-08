Conselhos de turma à finlandesa

O Ministério de Educação, num gesto de grande abertura, comprovado pelas constantes alterações legislativas, modificou, em boa hora, o processo avaliativo da aprendizagem dos alunos.

A possibilidade de realizar reuniões avaliativas apenas com um terço dos professores presentes contraria radicalmente o modelo até agora em vigor. Este órgão pedagógico obrigava a comparência de todos os docentes, apenas permitindo a ausência por motivos de saúde, devidamente justificados (imagine-se!) com atestado médico. Além disso, exigia momentos infindáveis de análise minuciosa de cada classificação atribuída às diversas disciplinas, chegando ao pormenor de trazer à liça, por vezes, a vida pessoal dos jovens…

O fim deste ritual burocrático, a lembrar actos sagrados de cerimónias mais ou menos secretas, é, na realidade, um significativo passo para a melhoria do sistema escolar português. Agora, falta apenas erradicar as reuniões infrutíferas, as horas excessivas de trabalho, as tarefas administrativas perfeitamente desnecessárias e colocar o enfoque dos docentes no trabalho pedagógico em sala de aula, a razão de ser da escola.

Aguarda-se com grande expectativa que esta recente resolução, decorrente de uma mera portaria, permita aproximar o modelo nacional do exemplo educativo da Finlândia, propalado a propósito de tudo e de nada, onde a avaliação dos alunos parece não exigir a convocação de um conselho de turma.

José Manuel Ventura, Entroncamento

A Ferrovia

No PÚBLICO de 29 de Julho o ministro Pedro Marques demonstrou a sua incapacidade para governar nos dias de hoje: não sabe sequer avaliar o atraso com que está a contribuir para o que se passa aqui, em comparação com a Europa, a começar na Espanha. Comprar comboios de longo curso, não! (Talvez privatizá-los, como no tempo do senhor Passos Coelho, em que se deve privatizar o que dá lucro - e os Alfas e Intercidades são os que dão lucro à CP). E como veio à luz do dia a sua insignificância, mandou o secretário de Estado deitar água na fervura; mas ainda aconteceu pior: o senhor rejeita tudo o que é evidência no colapso em que está a CP, colapso esse a que se chegou por exclusiva responsabilidade dos actuais (e anteriores) governantes, e não pelas duas últimas administrações da CP, que se fartaram de expor à tutela as necessidades para resolver os problemas. E não há quem demita estes senhores!

Manuel Almeida, Lisboa

