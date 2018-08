Japoneses que sobreviveram às bombas atómicas ainda sentem culpa por não ajudar

Num inquérito feito aos hibakusha (expressão japonesa que se refere aos sobreviventes das bombas atómicas lançadas sobre Nagasáqui e Hiroxima), metade disse ter sido incapaz de salvar outras pessoas, e mais de 70% dizem que ainda se sentem culpados por isso.

Com o 73º aniversário dos bombardeamentos atómicos norte-americanos do Japão - a 6 de Agosto, sobre Hiroxima, e 9 de Agosto sobre Nagasáqui - o Centro para a Paz da Universidade de Hiroxima e o jornal Yomiuri Shimbun inquiriram em conjunto 100 pessoas que estiveram a 2 km dos hipocentros das bombas atómicas em Hiroxima e Nagasaki.

O inquérito revelou que os bombardeamentos atómicos afectaram os sobreviventes fisicamente, mas também lhesinfligiram um sentimento de culpa.

Em Hiroxima, nas áreas a menos de 2 km dos hipocentros, quase todos os edifícios arderam e ficaram totalmente destruídos. Em Nagasáqui, onde o terreno é em forma de bacia, cerca de 80% dos edifícios colapsaram e grandes extensões de terreno arderam.

Tanto em Hiroxima como em Nagasáqui, a taxa de mortalidade ultrapassou os 80% em zonas a menos de um quilómetro dos hipocentros. Em zonas até um 1,5 km, a taxa de mortalidade foi de 5% e em zonas entre um quilómetro e meio e dois quilómetros, a taxa de mortalidade ficou entre os 20 a 30%. Estas áreas mostram claramente o horror das armas nucleares.

O inquérito foi feito através de entrevistas presenciais entre Abril e Julho.

Quando questionados sobre se tinham sido incapazes de salvar a vida de entes queridos e de outras pessoas, 47 disseram “sim”. Mas entre estes, 35 responderam que “mesmo no presente, por vezes sinto um peso na consciência e sinto-me culpado.”

Muitos sobreviventes revelaram o seu sofrimento emocional ao lembrar a cidade destruída e as pessoas caídas no chão à beira da morte. Por exemplo, um habitante de Nagasáqui de 87 anos disse: “Vi pessoas que queriam água e me agarravam no pé. Menti-lhes e disse que voltaria com a água. Apenas virei costas.”

Quando lhes perguntaram como lidavam com tais sentimentos, uma mulher de 88 anos que vive em Nagasáqui respondeu: “Por sentir que tinha a responsabilidade de transmitir a dimensão da catástrofe em honra dos que morreram, dediquei-me a falar sobre o que vivi.”

Por outro lado, uma mulher de 89 anos de Hiroxima disse: “Eu não era capaz de falar sobre a minha experiência até fazer 80 anos, uma vez que fazê-lo é como confessar pecados, o que é doloroso e vergonhoso.”

De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar, até Março deste ano existiam 154.859 pessoas com o Certificado de Sobrevivente da Bomba Atómica, menos 60% do que no fim do ano fiscal de 1980, quando o número atingiu o nível mais alto. A idade média dos sobreviventes é agora de 82,06 anos.

O inquérito também sublinhou que as experiências traumáticas dos hibakusha são difíceis de relatar a gerações que não sabem da guerra e que transmitir as experiências à geração seguinte é urgente.

Dos inquiridos, 64 disseram que a ameaça das armas nucleares que os sobreviventes sentem “não é ou quase não é” transmitida às pessoas de agora. Apenas seis inquiridos disseram que a ameaça é reconhecida pelo público.

Quando perguntaram se, como a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares ganhou o Prémio Nobel da Paz no ano passado, o movimento para abolir as armas nucleares ganharia força, muitos dos sobreviventes concordaram.“Penso verdadeiramente que sim”, disseram 20 dos inquiridos, e 47 preferiram a opção “penso que sim, até certo ponto.”

Em relação a um acordo para banir armas nucleares, 63 responderam que tinham altas expectativas para o acordo. Este número ultrapassa por muito os 13 que disseram não ter quaisquer expectativas.

