EUA impõem novas sanções à Rússia

Os Estados Unidos vão impor novas sanções à Rússia pelo uso de um agente neurotóxico (o Novichok) na tentativa de homicídio por envenenamento de um antigo espião russo e da sua filha no Reino Unido, noticiou nesta quarta-feira a Associated Press (AP).

Washington anunciou que as sanções vão ser impostas à Rússia pelo uso de uma arma química, violando a lei internacional. Depois de decorrido um período de 15 dias para notificação, as sanções vão ter efeito por volta de 22 de Agosto, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado citado pela AP.

PUB

O antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia foram envenenados em Março com Novichok, um agente neurotóxico de uso militar, em Salisbury, no Reino Unido. A Rússia foi acusada pelo Reino Unido de ser responsável pelo ataque, algo que o Kremlin nega veementemente.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O envenenamento dos Skripal causou uma crise diplomática entre Londres e Moscovo, pois o governo britânico decidiu expulsar vários diplomatas russos, medida seguida pela Rússia, que exigiu a saída de diplomatas britânicos do país. Além disso, vários países ocidentais expressaram solidariedade com o Reino Unido e tomaram medidas semelhantes.

O Reino Unido acusou diretamente a Rússia do envenenamento dos Skripal, depois de uma investigação que identificou o Novichok como uma substância de fabrico militar russo.

Desde Março, dois outros cidadãos britânicos sem ligações à Rússia foram envenenados com a mesma substância.

PUB