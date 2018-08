Um clássico de Verão: as filas no “Caos” do Sodré

Em 2016 o problema já existia, mas desde aí pouco ou nada mudou. Quem entra na estação da CP no Cais do Sodré num dia de semana e ao início da manhã, a primeira coisa que vê são longas filas que serpenteiam até às portas do metro.

Já é um clássico de Verão ter de esperar para conseguir tirar um bilhete, mas, nos últimos tempos, a situação tem-se complicado ou porque nem todas as bilheteiras estão abertas, ou porque as máquinas não funcionam, não aceitam cartões ou não têm troco, ou simplesmente porque é demasiada a afluência de pessoas para as bilheteiras e as máquinas automáticas darem vazão.

A confusão tem-se intensificado nos últimos meses com a chegada de turistas ou portugueses de férias e que se dirigem para as praias da linha de Cascais. Ainda não são dez da manhã e Isabel e Natalina Soares já esperam há 15 minutos de guarda-sol numa mão e a geleira na outra no fim da fila para as bilheteiras. No atendimento apenas estão dois funcionários da CP, quando poderiam estar quatro. “Não me entendo muito bem com as máquinas automáticas, por isso venho para as bilheteiras, mas já vi que ali a fila não é muito melhor”, diz Natalina.

Ana Cardoso está na mesma situação, mas desta feita nas máquinas automáticas. O destino é uma das praias da linha de Cascais. Porém, antes de lá chegar terá de esperar que as oito pessoas à sua frente, na sua maioria turistas, tirem os seus respectivos bilhetes, o que nem sempre é tarefa fácil para quem está a ter o primeiro contacto com os aparelhos. “Os turistas não sabem mexer nas máquinas, o que é normal, mas só atrasam a vida a quem já conhece o sistema. Eles podiam ir para as bilheteiras, mas a fila é igual ou superior a esta, porque nem todos os postos estão abertos”, observa Ana.

Um grupo de alemãs com idêntico destino esperou o mesmo tempo. Referem que “foi fácil tirar o bilhete, apesar de ser a primeira vez” que utilizavam as máquinas de venda automática, porque quando chegou a sua vez apareceu uma assistente que as auxiliou em todo o processo.

Ainda há quem pondere ir primeiro ao supermercado, que fica ali a dois passos, e depois voltar para a fila, na esperança de que esta tenha diminuído. Mesmo arregalando os olhos perante as filas que os esperam, os turistas parecem mais descontraídos do que os lisboetas, porque a praia e o passeio podem esperar, o trabalho já não. “Agora no Verão é sempre assim. As pessoas vão para a praia e as confusões começam logo de manhã. Ao fim-de-semana ainda é pior e quem tem de ir trabalhar é que sofre”, refere Jorge que observa este afluxo todas as manhãs, quando apanha o comboio para o trabalho.

Apesar de existirem cinco bilheteiras e dez caixas de venda automática na estação do Cais do Sodré em dois pisos, estas não são suficientes para que as filas não se estendam, quer no período da manhã, quer ao início da tarde.

Contactada pelo PÚBLICO, a CP — Comboios de Portugal admite que “nos períodos de maior volume de deslocações às zonas de praia, como é o caso da linha de Cascais, a afluência de clientes regista picos de procura muito superiores ao habitual, pelo que, apesar de todas as medidas de reforço, existem algumas filas de espera, sobretudo em alguns períodos horários.

A empresa garante que existem sempre funcionários, quer sejam eles ajudas temporárias contratadas para os períodos de maior afluência, ou funcionários da CP a prestar apoio, dando informação e ajuda na aquisição de bilhetes nas máquinas. Segundo a CP, esta assistência é prestada em todos os períodos de maior movimento, e não apenas no Verão, e também aos fins-de-semana.

Questionada sobre o mau funcionamento das máquinas, a CP referiu que “todas as bilheteiras da estação estão guarnecidas [de troco, bilhetes e recibos] nos períodos de maior fluxo da procura”. Apesar disso, a empresa acrescenta que “o uso intensivo das dez máquinas de venda pode gerar algumas situações que necessitam de manutenção e acompanhamento, por isso são assistidas em permanência por equipas da CP.”

Texto editado por Ana Fernandes

