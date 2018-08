PSP detém cinco grupos de carteiristas em Lisboa

Na primeira semana de Agosto, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Polícia de Segurança Pública) deteve em flagrante 12 carteiristas, com idades compreendidas entre os 22 e os 50 anos, por suspeita de furto de carteiras em locais turísticos.

Segundo o comunicado da PSP, a primeira detenção aconteceu no dia 1 de Agosto, pelas 20h30 na freguesia de Santa Maria Maior, altura em que os agentes da PSP viram uma mulher e dois homens a seguirem um turista. O comunicado descreve que “os carteiristas encostaram-se à vítima e a mulher, ocultando a sua acção, meteu-lhe a mão na mala tirando-lhe o telemóvel no valor de 700 euros.” Na mesma freguesia, foram detidos um homem e uma mulher por terem tirado uma carteira no valor de 20 euros e que continha 5,70 euros em dinheiro de dentro da mala de uma turista.

PUB

A segunda detenção ocorreu às 14h do dia 2 de Agosto na estação do metropolitano dos Anjos, onde uma mulher e um homem roubaram uma carteira com 100 euros no interior. Os assaltantes foram detidos de imediato pela Polícia Municipal.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também de acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, a terceira detenção aconteceu no dia 6 dentro do eléctrico 15, local em que foram detidas duas mulheres por terem furtado uma carteira no valor de 50 euros e que continha documentos e 105 euros em dinheiro a uma turista que foi “rodeada e empurrada”

A última detenção ocorreu esta quarta-feira pelas 11h30, no Pátio Dom Fradique, local em foram detidos dois homens e uma mulher por furtarem uma carteira e um telemóvel a uma turista, no valor total de 404 euros.

Para além dos 12 detidos, foi ainda possível identificar 17 carteiristas, onze homens e seis mulheres. Segundo a PSP, todos estes suspeitos possuem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, sendo que três deles se encontram a aguardar presença perante a Autoridade Judiciária do Tribunal da Comarca de Lisboa. A PSP afirma que todos os suspeitos foram detidos na hora e os bens devolvidos aos proprietários.

PUB