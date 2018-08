Câmara apela a “lixo zero” nas praias de Gaia

Nas próximas semanas haverá mais do que banhos de sol para os frequentadores de oito das mais concorridas praias de Vila Nova de Gaia. O município e a empresa Suma vão promover uma campanha com o objectivo de diminuir drasticamente o lixo nas zonas balneares, recorrendo a sessões formativas, actividades de lazer, animação de rua, distribuição de materiais e acções de divulgação.

Baseada na aspiração universal de se poder usufruir de praias sem lixo, a iniciativa alerta para regras “lixo zero” e será desenvolvida nas zonas balneares de Lavadores, Canide Norte, Valadares Sul, Francelos, Senhor da Pedra, Aguda, Granja e Douro Marina, entre esta quinta-feira, 9 de Agosto, e o próximo dia 25. O lançamento da iniciativa decorre esta quinta de manhã, na praia de Canide Norte.

As duas entidades promotoras pretendem convidar “as populações locais, mesmo em tempo estival, a continuarem a diminuir o desperdício na origem – através da recusa de itens e embalagens desnecessárias –, a reutilizarem objectos –­ prolongando o ciclo de vida dos materiais –, a reciclarem os resíduos – aproveitando os recursos neles contidos –, e a manterem a limpeza dos espaços públicos, não sujando nem deixando sujar”. A campanha surge num momento em que, por múltiplos canais, a sociedade civil vai ganhando consciência dos problemas causados pelo lixo, e principalmente pelo plástico, nos oceanos.

Os organizadores desta campanha ambicionam induzir práticas mais sustentáveis, com as quais seja possível reduzir a produção de lixo, o que contraria uma tendência do Portugal pós-crise, em que os resíduos por habitante aumentaram. O objectivo tem impactos individuais, até do ponto de vista económico, recordam, aos quais se somam vantagens colectivas, como “a diminuição dos custos municipais com a recolha, a limpeza e o tratamento dos resíduos urbanos; a redução da extracção de matérias-primas e a diminuição da utilização de água e energia”.

