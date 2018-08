Parque do Choupal vai ter mais um miradouro para o rio

A zona de lazer do Choupal, junto ao Douro, em Castelo de Paiva, que está a ser requalificada, terá percurso pedonal iluminado, um anfiteatro na foz do rio Arda e um miradouro junto ao Douro revelou à Lusa o presidente da câmara. "Vamos ter um espaço muito bonito, mesmo junto ao rio Douro, com a sua plataforma requalificada e com óptimas condições de lazer", prometeu Gonçalo Rocha.

As obras em curso representam um investimento global da câmara de cerca de 200 mil euros, verba que já inclui a expropriação de terrenos.

O autarca referiu que o anfiteatro a ser criado aproveita um enrocamento que existe na confluência dos rios Arda e Douro, permitindo a realização de actividades de animação. Os percursos pedonais vão potenciar a zona arborizada e poderão também ser desfrutados nas noites de Verão, porque, disse, serão enriquecidos com iluminação.

O espaço conta também com um miradouro junto ao Douro, com vista para a frente de rio e para praia. Terá também com zona de merendas equipada com mesas e churrasqueira, a poucas dezenas de metros do extenso areal que é frequentado, nos meses de Verão, por milhares de banhistas. No local está também a ser montado um bar de apoio.

Gonçalo Rocha acrescentou, a propósito, que a autarquia já está a trabalhar no processo de certificação da praia fluvial do Choupal, o que permitirá reforçar a atractividade do espaço.

A zona de lazer do Choupal situa-se na freguesia de Pedorido, nas proximidades do ponto onde começa o percurso pedonal de dez quilómetros, junto ao rio Douro, com passadiços em madeira.

