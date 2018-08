A guerra civil no Sudão do Sul dura há cinco anos e é responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas e por um terço da população que se viu obrigado a fugir das suas casas. No domingo, o Presidente Salva Kiir e o seu antigo vice-presidente (agora rebelde) Riek Machar assinaram um cessar-fogo e concordaram em dividir o poder. Outra das consequências da guerra civil e da instabilidade no país são as crianças-soldado, que são utilizadas às centenas (de forma forçada) na frente de guerra. A Reuters divulgou uma série de fotografias em que mostra uma cerimónia de libertação em que muitas destas crianças largaram as armas.